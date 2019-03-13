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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Ekonomik Konseyi kurulacak

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:43
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Ekonomik Konseyi kurulacak

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ekonomisinin dinamiklerini ve varlıklarını ortaya çıkararak daha ç ok yatırım ve istihdamı sağlamak amacı ile Kayseri Ekonomik Konseyi’nin kurulacağını söyledi.


Her türlü sanayi ve ticaret yatırımına öncülük edecek ve bürokratik işlemlerin en aza indirilmesini amaçlayan Kayseri Ekonomik Konseyi’nin yine kayseri ekonomisine yön verenlerden oluşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:


“Kayseri bir üretim ve ticaret merkezidir. Bu olumlu alt yapıyı güçlendirmek ve bölgesel ile yerel kalkınmaya gerçekleştirmek için Kayseri Ekonomik Konseyi kurulacaktır. Bunun için gerekli planlama yapıldı. Oluşturulacak bu Kayseri Ekonomik Konseyi; Sanayi Odası, Ticaret Odası. Kesob, Kayseri Organize, İncesu ile Mimarsinan Organize Sanayi, Kayseri Serbest Bölgesi, Ticaret Borsası gibi mesleki odaların başkanlarından oluşacaktır. Kayseri Büyükşehir belediyesi öncülüğünde ve oluşumunda kurulacak bu ekonomik konsey ile Kayseri’de üretim ve ticaretin gelişmesi, yatırımların artırılması ve planlanması yapılacaktır. Sonuç itibari ile Ekonominin gelişmesine ve istihdama katkı sağlanacaktır”


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ekonomik Konseyi’nin bir bakıma yeni bir birliktelik ve Sivil toplum kurumu gibi güç oluşturarak birlikte, dayanışma ve ortak nokta Kayseri için çalışacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:43
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