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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç:

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 12:21
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç:

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesini ziyaret ederek şube Başkanı Hüseyin Akgül ve Yönetim Kurulu Üyelerine Belediyenin ekonomiye ve istihdama yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Akgül, Melikgazi Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine yöneliközel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı TÜMSİAD adına teşekkür ettiğini söyledi.


TÜMSİAD Kayseri Şubesi Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Kayseri Belediyeleri olarak Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyoruz. Bunun sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. TÜMSİAD Kayseri Şubesi ile ortak bir çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu ortak çalışma ile Kayseri’de girişimcilerin ufkunu açıyor yatırımlarına öncelik tanıyoruz.Bundan böylede yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya ile Kayserili sanayiciler, girişimciler, esnaflar ve ticaret erbabı için özel seminerle düzenleyeceğiz” dedi.


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜMSİAD Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akgül ve Yönetim Kurulu Üyelerinden gerçekleştirilen çalışmalar ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:21
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