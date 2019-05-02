Başkan Doğan: “Spora ve sporcuya destek olacağız”

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini söyledi.

Antalya’da 37 ülkeden 362 kulübün katıldığı Turkish Open Avrupa Kupası’na Çarşamba Belediyespor Kulübü adına katılan 3 sporcu ve antrenörleri Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı ziyaret etti. Çarşamba Belediyespor ve Gsim Milli KickboksAntrenörü Alaettin Köksal, “Türkiye kick boks okul sporlarında Kick Boks Gençler Türkiye Şampiyonası’nda sporcumuz Beyza Aydın ile şampiyonluk yaşadık. Turkish Open Avrupa Kupası’na kulübümüzden 3 sporcumuz ile katıldık. Çarşambamıza nice başarılar yaşatmak ve milli takımımıza sporcular kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Sporcuları tebrik eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “Sağlıklı bireylerin yetişmesi adına spora ve sporcuya her zaman destek olacağız. Genç sporcularımızın milli formayı giyerek Çarşamba Belediyespor’u yurt dışında da temsil edeceklerine, büyük başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır. Çarşambamızın yetiştirdiği gençlerin başarısını görmek bizlere gurur veriyor. Genç sporcularımıza eğitim ve spor hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.