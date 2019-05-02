0553 313 94 23

Başkan Doğan: “Spora ve sporcuya destek olacağız”

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini söyledi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:12
Başkan Doğan: “Spora ve sporcuya destek olacağız”

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini söyledi.


Antalya’da 37 ülkeden 362 kulübün katıldığı Turkish Open Avrupa Kupası’na Çarşamba Belediyespor Kulübü adına katılan 3 sporcu ve antrenörleri Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı ziyaret etti. Çarşamba Belediyespor ve Gsim Milli KickboksAntrenörü Alaettin Köksal, “Türkiye kick boks okul sporlarında Kick Boks Gençler Türkiye Şampiyonası’nda sporcumuz Beyza Aydın ile şampiyonluk yaşadık. Turkish Open Avrupa Kupası’na kulübümüzden 3 sporcumuz ile katıldık. Çarşambamıza nice başarılar yaşatmak ve milli takımımıza sporcular kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.


Sporcuları tebrik eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “Sağlıklı bireylerin yetişmesi adına spora ve sporcuya her zaman destek olacağız. Genç sporcularımızın milli formayı giyerek Çarşamba Belediyespor’u yurt dışında da temsil edeceklerine, büyük başarılara imza atacaklarına inancımız tamdır. Çarşambamızın yetiştirdiği gençlerin başarısını görmek bizlere gurur veriyor. Genç sporcularımıza eğitim ve spor hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    1. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ölü,..
    2. Canpolat, ilçedeki ihtiyaçları yerinde..
    3. Van’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    4. Başkan Vidinlioğlu, “Borçlu bir..
    5. Taraftarlardan Emniyet Müdürüne forma..
    6. Takla atan otomobilden sağ çıktı
    7. Alman öğrenciler Ordu’da
    8. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler..
    9. Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm..
    10. Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının..
    11. 2019 Ramazan imsakiyesi Kocaeli
    12. Kabadüz’de meralar amacına uygun..
    13. "Etiyopya basın özgürlüğü..
    14. Döviz kurları
    15. HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız..
    16. "Umarım daha fazla Türk genci Çince..
    17. Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm..
    18. Ordu’da itfaiye eğitim merkezi..
    19. PFDK, Fenerbahçeli kaleci Volkan..
    20. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik..
    21. Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
    22. Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay..
    23. Hamas heyetinin Mısır temasları..
    24. Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına..
    25. Kayseri’deki sahte içki operasyonunda..
    26. Altının kilogramı 244 bin 100 liraya..
    27. GÜNCELLEME - Niğde merkezli tarihi..
    28. Karısını 25 yerinden bıçaklayıp..
    29. Çukura düştü! Vinç ile çekildi
    30. Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da..
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”