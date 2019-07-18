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Başkan Doğan LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Merkezefendili 17 öğrenciyi ödüllendirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
Başkan Doğan LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Merkezefendili 17 öğrenciyi ödüllendirdi.


Merkez Kütüphanede düzenlenen ödül törenine okul müdürleri ile velilerde katıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Doğan, Merkezefendi’nin gerek LGS’de gerekse üniversite sınavlarında Türkiye ortalamasında ilk beşte ya da ilk onda yer aldığını anımsattı. Bunun kendileri için gurur verici bir tablo olduğunu ifade ederek, “Bizlere düşen görev ise bu başarıyı devam ettirmek hatta daha da üst sıralara çıkarmak. Yeni dönemde eğitime katkımız çok daha fazla olacak. 2020 itibariyle eğitime ayıracağımız bütçe de gerçekten büyük bir değer olacak” dedi.


Öğrencilerin ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Başkan Doğan, “Robotik kodlama sınıfı açtık. Bizim için bu çok önemli. Bu bilişim çağında, geleceğin bilgisayarcısını, geleceğin yazılımcısını yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda Merkezefendi Belediyemiz okullara büyük destek veriyor. Bu kütüphanemizde İngilizce ve Almanca dersler vermeye başladık. Böylelikle gençlerimize ve yetişkinlerimize yeni bir dil öğrenme imkanı veriyoruz. Sizlerle birlikte eğitime büyük katkılar sağlayacağız” diye konuştu.



“Arkadaşlarımızla birlikte projeler hazırlıyoruz”


Başarıyı sürdürmek için projeler hazırlandığını ifade eden Başkan Doğan, “Bölgemiz değerli devlet okullarının, kolejlerin olduğu bir bölge. Merkezefendi eğitim diliminde Türkiye genelinde yüzde iki. Bu başarıyı sürdürmek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte projeler hazırlıyoruz. Bu başarılı çocuklarımızın temelinde sizler varsınız. Değerli eğitimcilerimize verdikleri emek için çok teşekkür ederim. Eğitimcilerimizin Merkezefendi Belediyesi’ndeki yeri ayrıdır. Çocuklarımızın bu safhaya gelmesinde yıllardır emek veren, büyüten ve eğiten siz anne ve babalara sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli çocuklarımızın bu başarıları daim olsun. İleride daha büyük başarılarla bizleri onurlandırsınlar” dedi.


Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Dilay Cankorur, Ahmet Berkay Özer, Berkehan Aydın, Mehmet Salih Beşkavak, Sevban Kumral, Utku Selçuk, Ahmet Alperen Cebe, Zahide İrem Sarı, Hilmican Söğütlü, Mert Kaan Akdemir, Yağmur Elbeyi, Alperen Kayır, Emine Beyza Öğmen, Feyza Çelik, Nurullah Yağmahan, Yusuf Sinan ve Ahmet Furkan Gülhan’a Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tarafından 200 TL’lik hediye çeki verildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
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