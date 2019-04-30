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Başkan Doğan: “En çok önem verdiğimiz konulardan birisi eğitimdir”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede en çok önem verdikleri konulardan birisinin de eğitim olduğunu söyledi.

30 Nisan 2019 Salı 17:52
Başkan Doğan: “En çok önem verdiğimiz konulardan birisi eğitimdir”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede en çok önem verdikleri konulardan birisinin de eğitim olduğunu söyledi.


Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Halit Doğan’a görevinde başarılar dileyen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Seçimler ülkemiz ve Çarşamba için hayırlı olsun. Bu kutsal görevi en iyi şekilde icra edeceğinizden hiçbir şüphemiz yok. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Çarşamba’da büyük gelişmeler var. Önümüzde ki süreçte bu gelişmelerin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.


Çarşamba’da eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Halit Doğan, “Çarşamba’da en çok önem verdiğimiz konulardan birisi eğitimdir. Çarşambalı hemşehrilerimize ve Çarşambamıza başka şehirlerden eğitim almak için gelen gençlerimize, eğitim alanında en iyi imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz, sorunlarını dinleyip çözmeye çalışıyoruz. Üniversite öğrencileri ile her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar bizim en değerli misafirlerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:52
  1. doğa

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