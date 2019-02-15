Başkan Doğan, çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldiler.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Tepeköy Mahallesi’nde yeni yapılan hizmet binasının bahçesinde gerçekleşen buluşmada AK Parti Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da hazır bulundu. Birliktelikte konuşan Başkan Doğan, “Acı tatlı, bazen keyifli bazen sıkıntılarla 10 yılı birlikte geçirdik.Göreve geldiğimizde kendimize vizyon belirlemiştik. Çok şükür bu vizyonumuza uygun işler yaptık. Şehrimize yüzlerce yeni park kazandırdık. Sadece park bahçelerde değil, her alanda güzel işler yaptı.Bu buluşmamız bir anlamda da veda anlamı taşıyor. Tabi bu vedalaşmalar bir ayrılık değil, görev süresini tamamlayıp makamını devretme sürecidir” dedi.

Hiçbir zaman personelin maaşı geciktirmediklerini anlatan Doğan, “Bunları yaparken gerek Büyükşehir Belediyemizle, gerekse Ankara’daki kurum ve kuruluşlarımızla birlikteliği iyi yürüttük. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz veİzmit Belediyemiz büyük güçlü bir ekip olduk. 31 Mart’tan sonra görevimizi Mimar Sibel Gönül hanımefendiye teslim etmek istiyoruz. Bu güzel işlerin devam etmesi ve daha da iyi olması için istiyoruz. Büyükşehir’de Tahir Bey, İzmit’te ise Sibel hanım yeni bir sayfa açarak hizmetlere devam edecektir” diye konuştu.

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül de, “Biz, milletimizin terazisinin ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Demokrasiye inanıyoruz ve güveniyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bu bayrağı başkanımızın bıraktığı yerden daha yükseğe taşımak için çalışacağız” şeklinde konuştu.