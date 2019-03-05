0553 313 94 23

Başkan Doğan, belediye meclisine veda etti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Başkan Doğan, belediye meclisine veda etti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, son katıldığı meclis toplantısında meclis üyelerine veda etti.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdi. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı. Tapuda Kabaoğlu İdari Tüysüzler mahalle konağının ikinci katında derslik olarak ayrılan iki adet odanın İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne, Sağlık Evi olarak kullanılan kısmın Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne olan tahsislerinin iptal edilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Plan bütçe komisyonu raporları oy birliği ile kabul edildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde, meclis üyeleri, veda konuşması yaparak, teşekkür etti.



Meclisin toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Sonlar biraz buruk olur. Meclislerde ki bu sonu 3. kez yaşayan birisiyim. Bir tanesi TBMM’deydi, önceki dönem ve şimdi. Ama bu burukluk güzel şeyleri hatırlamaya, güzel şeyleri tazelemeye de vesile olur. Belki o süreç içerisinde birbirimizden esirgemiş olabileceğimiz sözleri de söyleme vesilesidir. Yaklaşık 10 yıldır burada İzmit için hep birlikte mücadele ettik. Biz, belediye başkanlığını, makamının özlük hakları, bir takım imkanları, bir takım havası için değil de o makamlarda olup güzel işler yapıp, şehirde güzel anılar bırakıp hizmet etme onur yerleri olarak gördük. Onun içinde her zaman ceketimi alıp gidecek gibi durdum. Makam koltuğunda da çok az oturan bir başkan oldum” dedi.



Görev süresi hizmet odaklı çalıştıklarını anlatan Başkan Doğan, “Şimdi, kurumsallaşmış, markalaşmış bir İzmit Belediyemiz var. Herkesin tarafsızca, adalet içerisinde hizmetini yapmasına çaba gösterdim. Parayı iyi yönettik. Belediyenin alt yapısıyla, elektronik sistemiyle, modern arşivinin oluşturulmasıyla, birçok teknolojik gelişmeyi getirdik. Hizmet binalarımızı yeniledik, geliştirdik. Elimizde ki devletle ilgili borç kısmının yarısını takaslarla, diğer kalanını yapılandırdık, şirketlerimizi katma değer çıkaran şirketlere dönüştürdük. Gayrimenkullerimizi 3 kata yakın arttırdık. Şuanda belediyemizin alacaklarını topladığımız zaman 80-90 milyonluk artısı olan getirimiz var” diye konuştu.



Başarma arzusu ile çalıştıklarını anlatan Doğan, “Bu çalışma temposu içerisinde bazen en yakınlarımızı bile göremedik, kırdık da. Hata yapmış olabiliriz ama yanlış yapmadık. Her biriniz hakkınızı helal edin. Bu şehir yönetmesi kolay bir şehir değil. İzmit ilçe gibi görünüp, bütün şehrin yükünü kaldıran bir yer. Her zaman doğrular kazanır. Akçeli işlere hiç tenezzül etmedik, ettirmedik. Hem bürokrat arkadaşlara, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman kanunsuz iş talebi zorlaması yapılmamıştır. Akçeli, şehrin menfaatlerine aykırı bir şeye izin vermedik. Bizim meclisimiz en güzel meclislerden birisiydi. İzmit kalitesinin altında bir tarzımız olmadı. Biz burada hepimiz görevimizi yaptık. Bu dönemi hep birlikte sonlandırıyoruz. Ben her zaman emrinizdeyim. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helal olsun. Ben çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. En büyük teşekkürü halkımıza ediyoruz, her zaman yanımızda oldunuz” şeklinde konuştu.



Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar günüyle ilgili de konuşan Doğan, “Bizim hem inancımız hem Türk geleneği zaten kadını başköşeye kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya model olmuştur. Daha kimse seçme hakkını vermezken, seçme ve seçilmeyi birlikte vermiştir. Çağdaş medeniyetler dediklerimize ders vermiştir. Gündeme gelen bir takım şiddet olumsuz olaylar biz erkekleri en çok üzüyor. Hastalıklı kişilerin yaptıkları yüzünden genelleme yapılıyor. Bundan sonra kadın bir başkanın olması şehir içinde farklı bir güzellik olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne..
    2. Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk..
    3. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    4. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    5. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    6. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    7. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    9. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    10. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    11. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    12. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    13. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    14. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    15. Van'da kadın cinayetine..
    16. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    17. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    18. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    19. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    20. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    21. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    22. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    23. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    24. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    25. Döviz kurları
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    28. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    29. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    30. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar