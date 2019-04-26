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Başkan Dinçer’den Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Tarsus’ta kurulu 17 meslek odası başkanı ile birlikte 31 Mart seçimlerinde Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi.

26 Nisan 2019 Cuma 16:31
Başkan Dinçer’den Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Tarsus’ta kurulu 17 meslek odası başkanı ile birlikte 31 Mart seçimlerinde Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi.


Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Birlik Başkanvekili Ömer Şahbudak,Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurlularının üyeleri ve Tarsus’taki meslek odalarının başkanlarının eşlik ettiği ziyarette, günün anısına Başkan Bozdoğan’a bir buket çiçek taktim ederek başarı dileklerini iletti.


Dinçer, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede kurulu 17 meslek odasının 15 bine yakın esnafı temsil ettiğini belirtti. İlçede görev yapmış belediye başkanları ile iyi diyaloglar kurduklarını ifade eden Dinçer, “Esnafımızın sorun ve beklentileri konusunda sizlerden destek bekliyoruz. Yaşanan krizden dolayı esnafımız zor günler geçiriyor. Yerel idarecilerin emtia alımlarını yerel esnaftan yapmasını bekliyoruz. Yine reklam ve tabela vergilerinde taban fiyat uygulamasını istiyoruz. Bunun yanı sıra Mersin’de Büyükşehir bünyesinde kurulu UKOME’nin ilçemize irtibat bürosu kurmasını bekliyoruz. Sizden önceki belediye başkanınca ilçede kurulu odalarımıza tahsis edilen hizmet binasındaki sorun ve eksiklerin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.



“Gelin bu kenti el birliğiyle ayağa kaldıralım”


Başkan Bozdağan ise parti rozetini çıkartarak herkese eşit hizmet ilkesiyle yola çıktığını söyledi.


Katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi esas aldıklarını kaydeden Bozdoğan, “Belediyeyi temsili değil, katılımcı çoğulcu demokrasiyle yöneteceğiz. Projelerinizle, fikirlerinizle bizlere yön verin. Siyaset sorunların çözüm merkezidir. Siyasetçi de hoşgörülü, anlayışlı ve mütevazı olmalıdır. Bizim ortak paydamız Tarsus’tur. Tarsus, turizm ve tarım alanlarında olması gereken yerde değil. Tarsus’un eski şatafatlı günlerine ve güçlülüğüne kavuşmasını sağlamak hepimizin görevidir. 31 Mart seçimlerinin ardından ben parti rozetini çıkarttım. Herkese eşit hizmet ilkesiyle yola çıktım. Bu kent hepimizin. Bu kentin sokaklarını, toprağını hepimiz seviyoruz. Bu kente hizmet veren, istihdam oluşturan, ekonomiye katkı sunan esnafımız bizler için önemli. Onların sorunlarını kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Sorunlarınız el birliğiyle çözülebilecek sorunlar. Tarsus’ta adaletli, adil bir kenti oluşturmayı sadece sizlerle başarabilirim. Buna emin olun, bu kentte yaşayan esnafımıza, işçimize, çiftçimize, STK’lara, dernekler ve herkese ihtiyacımız var. Gelin bu kenti el birliğiyle ayağa kaldıralım. Sizlerden tek isteğim; bu iki aylık acil eylem planını sabırla beklemeniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:31
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