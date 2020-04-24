Başkan Dinçer: Koronavirüs salgını bizi özümüze döndürdü

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Aksaray'daki koronavirüs tedbirlerini Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Aksaray'da koronavirüsle mücadele kapsamında hem hükümetimizin almış olduğu önlemler ve tedbirler hem de belediyemiz tarafından yerine getirilen önleyici faaliyetlerle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." dedi.

'Bazı illerimizdeki durum bizi derinden yaralıyor'

"Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbirler diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha yerinde. Ülke olarak virüsle mücadeleyi şu ana kadar başarılı bir şekilde götürdük." diyen Başkan Dinçer, "Aksaray ülkemiz için açıklanan vaka rakamlarına oranla şu an son sıralarda yer alıyor. Bazı illerimizdeki vaka sayısı artışının fazla olması bizi derinden üzüyor. Diğer yandan da koronavirüsün şehrimize vermiş olduğu tahribatın minimum seviyede seyrediyor olması bizi sevindiren bir husus." ifadelerini kullandı.

'İlk günden beri tehlikenin farkındayız'

İlk koronavirüs vakası Türkiye'de tespit edildikten sonra tedbirlerini sıkılaştırdıklarını vurgulayan Başkan Dinçer, "Biz belediye olarak henüz ülkemizde hiçbir vaka tespiti yokken toplu taşıma araçlarımızın ve servislerimizin dezenfekte edilme faaliyetlerine başlamıştık. Bu adımımızı virüs hususundaki bilinci arttırmak adına atmıştık. Açıkçası bu hallere geleceğimizi öngöremedik. Şu anki vaziyetimiz maalesef ileri seviyelere geldi. Ülkemizde ilk vaka tespit edildikten sonra tedbirlerimizi arttırdık. Periyodik olarak hem kamu kurumu binalarımız hem kamuya açık alanlarımız hem de toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte etttik. Bir yandan koronavirüse karşı tedbirler alırken diğer yandan da vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesini önemsedik. Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 14 kuralını tüm Aksaraylılara broşürler halinde ulaştırdık. Daha sonra devletimizin almış olduğu tedbirler işin ciddiyetini ve ehemmiyetini bize daha da fazla gösterdi. Hükümetimizden gelen tedbir kurallarını harfiyen yerine getirdik." şeklinde konuştu.

'Vatandaşımız duyarlı'

Aksaray halkının koronavirüs konusundaki duyarlılığına dikkat çeken Başkan Evren Dinçer, "Aksaray sürekli büyüyen bir Anadolu şehri. Merkez nüfusumuz şu anda 230 bin. Yerleşim alanı itibarıyla gün içerisinde çarşı merkezinde ve belli yerlerde insan yoğunluğumuz kendini gösteriyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığımızın getirmiş olduğu önlemlerle sosyal mesafe ve maske kullanımının yaygınlaştırılması, bankalar ve kamu kurumlarına vatandaşların belli mesafelerde alınması yani bu hizmetlerin belli usüllerle sunuluyor olması çalışmalarımıza ayrıca güç verdi. Dolayısıyla genel itibarıyla baktığımızda hem Aksaraylı vatandaşlarımızın konuya duyarlılığı hem de hükümetimizin almış olduğu tedbirler salgının kontrolden çıkmasını engelliyor." diye konuştu.

"Valiliğimiz öncülüğünde oluşturulan Vefa Destek Grupları yaşlılarımız için gece gündüz demeden çalışıyor." ifadesini kullanan Başkan Dinçer, şunları söyledi:

"Yaşları sebebi ile evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın tüm ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Vefa Destek Grubumuzun çalışmalarına ek olarak gıda yardımı konusunda da çalışmalarımız ve desteklerimizi arttırdık. Şu an belediyemizin bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlar Müdürlüğü vatandaşlarımızdan gelen taleple birlikte tamamına yakınını karşılama noktasında her türlü çabayı sarf ediyor."

'Yardıma muhtaç herkesin yanındayız'

"Hükümetimiz 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında yardımların toplanmasını ve bu yardımların tek kaynaktan ihtiyaç sahiplerine iletilmesini politik olarak belirledi. Devletimiz tarafından yardımların etkinliğini arttırmak hususunda titizlikle çalışıyoruz. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ilişkin veri kaynağı belediyemiz bünyesinde de mevcut. Biz bu veriler üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaşabildiğimiz kadar ulaşıyoruz. Diğer yandan da ulaşamadığımız ihtiyaç sahipleri bizimle iletişime geçiyor. Dolayısıyla Allah'ın da izni ile kimin yardıma ihtiyacı varsa onun yanındayız."

'Koronavirüs bize sahip olduğumuz değerlerin önemini hatırlattı'

"Koronavirüs salgını sebebi ile insanlarımız daha çok özüne döndü. Ailelerine daha çok zaman ayırır oldu. Vatandaşlarımızın dünya yaşantısı açısından bugüne kadar yaşamış olduğu hayat tarzını gözden geçirerek bir muhasebe yaptıklarının kanaatindeyim.Tabii ki akraba ilişkilerinin arttığını da söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte yapılacak araştırmalar, aile yapılarının güçlendiğini gösterecektir. Toplumumuz birçok konuyla ilgili yeniden dizayn oldu. Artık temizlik hususunda da daha hassasız. Koronavirüs bize temizliğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, insan ilişkilerinin ve aile bağlarının önemini tekrar hatırlattı. Dolayısıyla bu hastalıkla elimizdeki değerlerin farkına varmış olduk."