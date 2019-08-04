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Başkan Deveci’den mahkeme süreci açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Av.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:21
Başkan Deveci’den mahkeme süreci açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, son günlerde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.


Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, cinsel taciz iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


“Birkaç gün önce belediyemizde yaşandığı ileri sürülen ve halen adli kovuşturma süreci devam eden bir cinsel taciz iddiası üzerinden gerek kurumumuzu gerekse partimizi yıpratma çabalarını büyük bir üzüntü ile izlemekteyiz. Tacizci olduğu ileri sürülen kişiyi belediyemizin idari kadrolarında görev alan bir ‘müdür’ ve CHP’yi temsil eden bir kişiymiş gibi gösterilmesi ‘yalan habercilik’ sınırlarını bile aşan saygısız bir değerlendirmedir. Çünkü söz konusu kişi belediyemizde kesinlikle müdür değil cenaze hizmetlerinde görevlendirilmiş ‘işçi’ kadrosunda görev yapan bir şofördür. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi söz konusu iddia ile ilgili adli kovuşturma süreci devam etmektedir. Belediyemizde de olay idaremize intikal eder etmez konu ile ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Gerek şahsımın gerekse belediyemizin bu tür taciz iddialarına herhangi bir duyarsızlığı veya müsamahası söz konusu değildir ve asla olamaz. Halen sürmekte olan adli ve kurumsal kovuşturma sürecinin sonunda bu anlamda işlenmiş bir suç sabit görülürse, failinin kanunlarımızda ve iç hukukumuzda belirtilen en ağır yaptırımlarla cezalandırılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:21
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