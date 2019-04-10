0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Deveci: “Atakum’u örnek bir kent haline getireceğiz”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:14
Başkan Deveci: “Atakum’u örnek bir kent haline getireceğiz”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum’u örnek bir kent haline getireceğiz” dedi.


Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın yanı sıra, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Atakumlu vatandaşların ziyaret ettiği Başkan Deveci, Atakum’u örnek bir kent haline getireceklerini ifade etti.


Başkan Deveci’ye görevinde başarı dileyen Milletvekili Bedri Yaşar, "İstanbul’daki demokrasi nöbetimizin ardından Samsun’a gelerek Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci’yi ziyaret ettik. Kendisinin 5 yıl boyunca yoğun bir temposu olacak. Atakum halkı, en doğru kararı verdi. Millet İttifakı olarak elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı başta Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci’ye ve Millet İttifakı’na destek veren tüm Atakumlulara teşekkür ediyorum. Başkanımıza, görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.



“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu tablonun onarımı yapıldı”


31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda kazananın Atakum ve Atakumlular olduğunu söyleyen Deveci, "Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından hemen görevimize başladık. Sandık başına giderek demokrasi adına önemli bir başarıya imza atan Atakumlulara teşekkür ediyorum. Elbette yeni göreve başlamamız dolayısıyla bizleri ziyarete gelenler de oluyor. Bu noktada, özellikle Atakumluların yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Görevimizi, Atakum halkımız ile birlikte barış ve huzur içerisinde yürüteceğiz. Belediyemizdeki eksiklerimizin giderilmesi konusunda çalışmalarımıza da başladık. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu tablonun, tebrik ziyaretleri sırasında yaşanan izdiham nedeniyle zarar görmesi sonucunda, fotoğrafın bulunduğu çerçevenin onarımını da yaptık" şeklinde konuştu.


Mesai başlangıcında, belediye personelini de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Deveci, koordineli bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:


"Göreve geldiğimiz gün itibariyle, belediye personelimizle iyi ilişkiler kurma gayreti içerisindeyiz. Sabah mesaimize başlamadan önce, personelimizi de ziyaret ediyorum. Bu noktada kendilerine işlerinde kolaylıklar diliyor, personelin görüş, öneri ve taleplerini dinliyorum. Belediye başkanı ve belediye personelinin koordinesi, Atakum’da projelerin daha hızlı gerçekleşmesi adına önemli bir aşamadır. Personelimizle sürekli beraber olmaya ve onları dinlemeye devam edeceğim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:14
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz."
    1. Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz..
    2. Bakan Albayrak reform paketini..
    3. Yavuz Bingöl, tokatladığı ismi..
    4. Kaybolan oğlunu öldürdüğünü itiraf..
    5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    6. Yaza nasıl fit girilir? Yazı fit ve..
    7. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak..
    8. İstanbul Havalimanı'nda polislerden..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile..
    10. Mete Gazoz'dan dünya ve Avrupa rekoru
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda..
    12. Katalan lider Puigdemont AP seçimleri..
    13. Kısa sürede tükendi! 100 kiloluk..
    14. Azerbaycan’dan İlham Aliyev'e tam destek
    15. Başkan Özcan çınarlarla zeybek oynadı
    16. WhatsApp'ta yeni dönem! Türkiye'de..
    17. Kastamonu’da Türk Polis Teşkilatı’nın..
    18. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    19. Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının..
    20. Minik Öykü’nün annesi müjdeyi sosyal..
    21. Hafter güçleri Trablus'a sızmaya..
    22. Dolu ve selin neden olduğu tahribatın..
    23. Hasan Ruhani'den ABD'ye gözdağı
    24. Rodney Brooks: "Dijital inovasyon..
    25. Erdoğan kesin konuştu! "Bu ihanetin..
    26. Başkan Altındal, “Şeffaf..
    27. Başkan Deveci: “Atakum’u örnek bir..
    28. Kassam'dan Filistinli tutuklular için..
    29. Yatağan’da öğrenci servisleri..
    30. Barış Ayhan: “Yoğun bir çalışma..
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!