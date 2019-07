Başkan Deniz’den toplu sözleşme açıklaması

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ali Deniz 5. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde gerçekleştirilen 30. Memur-Sen Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde tekliflerin değerlendirildiği toplantıda Türkiye’nin iç ve dış meselelerinin de ele alındığını belirten Başkan Deniz, “Toplu sözleşme süreci, sendikal alanda akıtılan terle uyum taşımalıdır” dedi. Memur- Sen Başkanlar Kurulunun bir bildiri ile sonuçlandığını belirten Başkan Deniz, sonuç bildirisi ile ilgili olarak bazı detayları dile getirdi. Başkan Deniz, “Hükumet modeli değişikliğini gerçekleştiren Türkiye, yürütme erkinin vazgeçilmezi olan kamu yönetimi ve personel sistemi düzleminde son derece önemli yer teşkil eden toplu pazarlık konusunda hakkaniyet esasıyla yapılması gereken değişiklikleri ise halen hayata geçirebilmiş değildir. Kamu görevlileri sendikacılığı alanındaki temel mevzuat konumundaki 4688 sayılı Kanun, toplu sözleşme masası, sözleşmenin kapsamı, taraflar arasındaki eşitlik gibi hususlar da dahil olmak üzere doğru öznelerle oluşmuş bir masa ve tarafların eşitliğine dayalı bir pazarlık süreci oluşturmaktan uzaktır.

Kapsamında olması gerekenleri içermeyen, masasında olmaması gerekenlere yer veren 4688 sayılı Kanun kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük hakları ile çalışma şartlarını medeniyetimizin adalet, evrensel ölçütlerin insan onuru şeklinde betimlediği vasata taşımakta yetersiz kalmaktadır. Bu tespitin gereği ivedilikle yapılmalı, toplu sözleşme süreci, yasası, masası, kapsamı ve kazanımları sendikal alanda akıtılan terle uyumlu vasıf taşımalıdır.

1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlayacak olan 5. Dönem Toplu Sözleşmede, yeni hükumet modeliyle gerçekleştirilecek ilk toplu pazarlık olması yönüyle de bir milat vasfını üstlenecek görüşme süreci ve toplu sözleşme metni ortaya çıkarmalıdır. Bu amaçla kamu işvereni, hükumet, bütçe disiplini, bütçe kısıtları gibi bahanelerine tevessül etmeden masaya oturmalıdır. Türkiye gelişen ve büyüyen ekonomisine ilişkin çerçeveyi kamu görevlilerine ilişkin toplu pazarlık masasına aktarmalı toplu pazarlıkla kamu görevlilerinin akıttıkları terin karşılığını almalarını sağlayacak rakamları, oranları ve hakları toplu sözleşme metnine yansıtmalıdır. Kamu görevlileri ek göstergeden gelir vergisine, kılık-kıyafet özgürlüğünden kapsayıcı sosyal güvenliğe, her konuda haklı beklentilerinin karşılanmasını, tekliflerinin kamu işvereni nezdinde karşılık bulmasını beklemekte, istemekte ve hak etmektedir. Türkiye her ülkenin dost ve müttefik görmek isteyeceği kadar büyük, düşmanlığından çekineceği kadar güçlü, işbirliği yapmaya hevesli olacağı kadar değerli bir ülkedir. Son zamanlarda hızlı ve sık sık değişen dengelerin merkez üssünün bölgemiz olduğu düşünülecek olursa, denklemin merkezinde de yer almamızın kaçınılmaz olduğunu net bir şekilde görürüz. Türkiye, bugünkü değişim ve dönüşüm hesapların önemli aktörlerinden biridir. Bugün uluslararası medya kuruluşlarının algı operasyonlarına rağmen Türkiye, yoluna devam etmektedir.Memur Sen ailesi olarak bizler, Büyük ve Güçlü Türkiye adına atılan her adımın arkasındayız” diye konuştu.