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Başkan Deniz’den eğitim yılının sona ermesi açıklaması

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 14:10
Başkan Deniz’den eğitim yılının sona ermesi açıklaması

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklamalarda bulundu.


Başkan Deniz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının, büyük emeklerin harcandığı, idealist katkıların yapıldığı bir dönemin daha sonuna gelmiş bulunduklarını söyleyerek, fedakarca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi.


Başkan Ali Deniz, “Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkânlar sunulmalıdır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi herkes, öğretmenlerin içinde yaşadığı durumun mutsuz mecburlar üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve bütünsel çözüm üretme gayreti içine girmelidir. Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklentileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraata dönüştürülmelidir


Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmelidir.


"Ek gösterge vaadi artık yerine getirilmelidir” dedi.


Ek göstergelerle alakalı da açıklamalarda bulunan Başkan Deniz, “Ek gösterge düzenlemesinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki belirsizliğin ivedilikle giderilmesi, bu konuda verilen vaadin yerine getirilmesi eğitim çalışanlarının en büyük beklentisi ve haklı talebidir. Siyasi irade tarafından verilen sözün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz somut bir adım atılmamış olması, haklı beklentinin hüsrana dönüşmesi tehlikesini içinde barındırmakta ve sosyal maliyeti artırmaktadır. Ek gösterge konusundaki düzenleme, çalışma barışı, iş motivasyonu, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılması ekseninde, sadece belli kadro unvanları bazında değil, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır” şeklinde konuştu.


Eğitim politikalarının aklın ürünü olması gerektiğini vurgulayan Deniz, “Değişim süreçleri paydaşların katkılarına açık hale getirilmeli, ortak akıl ürünü politikalar üretilmelidir. Böylece meşruiyet düzeyi yüksek, sosyal kabulü geniş kararları hayata geçirmek daha kolay olacaktır. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle geleceğimize katkıda bulunan, çocuklarımızı hayata hazırlayan eğitim çalışanlarımıza, kendilerini yeni ideallere ve yeni hedeflere hazırlayacak iyi bir dinlenme dönemi diliyoruz. Öğrencilerimize, kendilerini geliştirecek, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle donanımlarını artıracak güzel bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyor, mezun olanlara yeni hayatlarında başarılar diliyor, eğitim yöneticilerinden ise bu dönemi eski sorunlardan kurtulma zamanı olarak değerlendirmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:10
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