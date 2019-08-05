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Başkan Deniz’den çocuk cinayetine tepki

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, önceki gün öldürülerek tarlaya atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik ile alakalı açıklamalarda bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12
Başkan Deniz’den çocuk cinayetine tepki

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, önceki gün öldürülerek tarlaya atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik ile alakalı açıklamalarda bulundu.


Başkan Deniz, çocuk istismarı, kaçırma ve çocukların öldürülmesi vakalarına tepki gösterdi.


Çocuklara yönelik istismar ve kaçırılma eylemlerinin arttığına, kaçırma eylemlerinin ölümle sonuçlandığına dikkat çeken ve acil tedbirler alınması çağrısında bulunan Başkan Deniz, “Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışma yapılıyor.


İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri ceza verilmeli. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı. Çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Bakanlıkların, STK’ların, üniversitelerin ve medyanın iş birliği yapması gerekmektedir.


Çocuk istismarı gibi ahlaki değerlerin birçoğuna kapsamlı saldırı içeren bir fiil, ne kadar minimize düzeyde olursa olsun büyük bir sorundur. Bu konuda sadece devletin değil, hepimizin, ebeveynlerin, öğretmenlerin, din adamlarının, sivil toplumun ve diğer toplum kesimlerinin yapması gereken çok şey var. Bu ahlaksızlığın medyada bu kadar çok tartışılması belki farkındalık oluşturuyor. Ancak, yanı sıra farkındalık bu çirkinliğin normalleşmesine ve o eğilimi taşıyan hasta ruhlu insanların cesaret bulmasına da zemin oluşturma riski içeriyor. Alınacak tedbirlerin yanında bataklığı kurutacak bir tedbir olarak birey, toplum ahlakının sağlamlaştırılması gerekiyor.


2017 yılında 387 çocuk cinsel istismara uğradı. TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldı. 2016 yılında 11 bin 691çocuk kayıp olarak bildirildi. Kayıp bildirimi yapılan çocukların maalesef yüzde biri bulunamıyor. Dolayısıyla, kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakıaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisidir.


İnsani hasletleri yozlaştıran etmenlerin, insani değerleri ayakta tutma dirayetinden daha hızlı yayıldığı her koşulda maalesef bu gibi menfur olayların yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Memur-Sen olarak yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin kamu STK işbirliği ile etkin bir şekilde geliştirileceğine inanıyoruz. Bu vesile ile bu menfur olayı kınıyor, evladımızın kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12
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