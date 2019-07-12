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Başkan Deniz Köken, Şefkateli Mağazası’nı ziyaret etti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Şefkateli Mağazası’nı ziyaret etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:41
Başkan Deniz Köken, Şefkateli Mağazası’nı ziyaret etti

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Şefkateli Mağazası’nı ziyaret etti.


Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şefkateli Mağazası’na gerçekleştirdiği ziyarette Deniz Köken, çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgi aldı.



Sıfır eşya sözü


Daha önce ikinci el eşya yardımı yapılan mağazada bundan sonra sıfır eşya yardımı yapacakları sözünü veren Deniz Köken, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak önceliğimizdir” dedi.İhtiyaç sahibi ailelere kıyafet, ev eşyası, gıda ve sıcak yemek yardımı yapılan Şefkateli Mağazası’nda vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Eyüpsultan’da yaşayan vatandaşlar mağazadan ihtiyaçlarına göre istedikleri eşyayı alabiliyor. Vatandaşlar giyim desteğini mağazaya giderek teslim alırken, ev eşyaları belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. Ayrıca sıcak yemek desteği de veriliyor. Önceden tespit edilen; bakıma muhtaç, kimsesiz hasta, yaşlı, yatalak, bedensel engelli vatandaşların evlerine giden ekipler, sıcak yemekleri teslim ediyor.


Eyüpsultan’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için ilk olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuruda bulunan kişilerle ilgili, aralarında sosyolog ve psikologların da bulunduğu alan tarama ekipleri inceleme yapıyor ve vatandaşların evlerine giderek tespitlerde bulunuyor. Tüm bu işlemlerin ardından ailelere Şefkateli Mağazası’ndan, 3 ayda bir giyim kartı veriliyor. Mağaza hafta içi mesai saatlerinde hizmet veriyor. Aynı zamanda her ayın ilk pazartesi günü evsiz vatandaşlara Sultan Center’da kıyafet yardımı yapılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:41
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