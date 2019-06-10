0553 313 94 23

Başkan Deniz, ek ders ücretlerinin banka tarafından verilmediğini açıkladı

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, öğretmenlerin ek ders ücretlerini henüz hesaplara aktarmayan ilgili bankanın eğitim camiasında huzursuzluk verdiğini söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:54
Başkan Deniz, ek ders ücretlerinin banka tarafından verilmediğini açıkladı

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, öğretmenlerin ek ders ücretlerini henüz hesaplara aktarmayan ilgili bankanın eğitim camiasında huzursuzluk verdiğini söyledi.


Başkan Ali Deniz, “Bilindiği üzere yetkili makamlar tarafından ek ders ücretlerinin Ramazan Bayramı tatili öncesinde 31 Mayıs 2019 tarihine kadar ödenmesi hususunda her türlü önlemin alınması, herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi şeklinde resmi yazı tüm kurumlara gönderilmişti. Ancak okulların ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tahakkuk servislerinin tüm işlemleri zamanında gerçekleştirmelerine rağmen Adıyaman’da ilgili bankanın paraları öğretmenlerin hesaplarına aktarmamış olması dolayısıyla birçok öğretmen hala ek ders ücretlerini alamayarak mağdur edildi” dedi.


Yaşanan ödeme gecikmesi ile ilgili öğretmenlerin tepkisini dile getiren Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, “İlgili banka, 2 Haziran tarihinden itibaren ilgili kurumların hesaplarına gönderilen ek ders ücretlerini 10 Haziran 2019 itibariyle tüm işlemler tamamlanmasına rağmen hala ödemeleri gerçekleştirmemiş ve öğretmenlerin nazarında ek ders ücretleri üzerinden hukuksuz bir biçimde kazanç sağladığı şüphesi oluşturmuştur. Ek ders ücretlerinin banka tarafından henüz ödenmemiş olması bazı kesimler tarafından devletin ekonomisinin zayıflığı, hazinede para kalmadığı, ödemelerin yapılamayacağı şeklinde menfi ve art niyetli, toplumsal kaosa sebebiyet verecek yorumlara sebep olmuştur. 31 Mayıstan bu güne kadar sorunun çözülmesi için ilgili banka yöneticileri ile bazı görüşmeler yaptıklarını ve kurumlar tarafından 3 Haziran 2019 tarihli text dosyalarının gönderilmesi halinde ödemelerin hemen yapılacağına dair söz verildi ama banka verdiği bu sözü de tutmadı.


Hiçbir kurum veya şahsın kamu çalışanlarının ücretlerinden hukuksuz biçimde kazanç elde etme veya ücretleri saklı tutma, bekletme hakkı yoktur. Ek ders ücretlerini bayram öncesi alacaklarına dair hükumet tarafından güvence verilen eğitim camiası Adıyaman’daki ilgili banka tarafından mağdur edilmiştir. Eğitim çalışanlarının normal zaman dilimlerinde her ayın altısında aldığı ücretlerin 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenmesine dair bakanlık emri söz konusuyken 10 gündür ödenmemiş olmasının geçerli hiçbir mazereti yoktur, olamaz. Bu bir ihmalden kaynaklanıyorsa ihmale sebebiyet verenler hakkında gerekli işlemler gecikmeden yapılmalıdır. Bir ihmal söz konusu değilse bu beceriksizliktir ve bilinmelidir ki basit bir ücret ödemesini 10 gün geciktiren böylesi bir beceriksizliğe camiamızın tahammülü yoktur. İlgili banka ile maaş ve ücret ödemeleri için imzalanan protokolün eğitimciler yanında tarafı olan il milli eğitim müdürlüğü bu konuda protokolün gereği olarak ya sorunu bugün itibariyle çözüme kavuşturarak ücretlerin hesaplara aktarılmasını sağlamalı ya da protokolü tek taraflı olarak feshetmelidir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaş nerede darda, İtfaiye ekipleri orada
    1. Vatandaş nerede darda, İtfaiye..
    2. Pakistan eski cumhurbaşkanı tutuklandı
    3. Memur-Sen açlık-yoksulluk rakamlarını..
    4. Ereğli Belediyesinden ilaçlama..
    5. Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si..
    6. Ham çelik üretimi azaldı
    7. GÜNCELLEME - Antalya'da sivil eğitim..
    8. Kumla’da seyyara geçit yok
    9. Kazım Kurt, bayramlaşma töreninde..
    10. Açık oturum için ilk yorum Uğur..
    11. Başkan Kazım Kurt, Park Bahçeler..
    12. Gençlerin vazgeçilmezi gençlik..
    13. Gemlikspor Cumhur Aydın’la devam dedi
    14. "Torbacılar"a eş zamanlı operasyon!..
    15. Sesinden rahatsız oldukları kargaları..
    16. Babalar Günü'nde oyunun yıldızı..
    17. GAÜN Hastanesi’nde “Kalbini Erken..
    18. 1 kilometrelik sıcak asfaltın maliyeti..
    19. Fırtına elektrik direklerini devirdi
    20. Antalya’da düşen eğitim uçağında..
    21. Okan Buruk, Süper Lig ekibiyle anlaştı
    22. Otomobilin çarptığı köpek tedavi..
    23. Büyükşehir Belediyesi yaraları sarıyor
    24. Onursuzlara bir destek de..
    25. Çöp yangınlarına ‘dur’ denmesi..
    26. Ordu’da otomobil uçurumdan düştü!
    27. Bingöl’de öğrenme şenlikleri..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Emre..
    29. Başakşehir Okan Buruk ile imzalıyor
    30. Erenler’de Haziran Meclisi gerçekleşti
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"