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Başkan Deniz atama ve görevlendirmelerle ilgili açıklama

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Milli Eğitim Bakanlığının atama ve görevlendirme takvimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:49
Başkan Deniz atama ve görevlendirmelerle ilgili açıklama

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Milli Eğitim Bakanlığının atama ve görevlendirme takvimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.


Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, “Resmi Gazetede yayımlanan 09.02.2019 tarihli yönetmelik değişikliğiyle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde ise imam hatip lisesi meslek dersleri alan öğretmeni olmak şartı arandığını belirtti.


Okul yöneticiliği görevlendirmelerinde kazanılmış hakların gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak açıklamalarda bulunan Başkan Ali Deniz, “Zaten yönetmelik değişikliği öncesi de söz konusu görevlendirmeler için adı geçen alan öğretmenleri görevlendirmeye esas puanlarına beş puan daha ilave edilerek alan öğretmeni olmayanlara göre avantajlı durumdaydı. Bu durum, söz konusu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyan ya da atanmış ancak bahse konu branşlarda bulunmayan yönetici adayları için bir dezavantajken, yeni düzenleme yeni bir hakkı kaybına neden olmuştur.


Özellikle bakanlık tarafından yayımlanan yönetici görevlendirme takvimi öncesinde bu değişikliğin gerçekleştirilmiş olması, bahse konu branşların öğretmeni olmamasına rağmen halen adı geçen kurumlarda yönetici olarak görevlendirilmek ya da görev süresinin uzatılmasını isteyen yönetici adayları açısından kazanılmış haklarının ihlalini doğurmuştur. Bu çerçevede, yönetmelik değişikliği hükümlerinin, bu atama takvimi için sekiz yıllık görev süresi sona erenler ya da ilk defa atanacaklar için uygulanması, dört yılını tamamlamış ve kendi kurumuna yeniden görevlendirilecek yöneticiler açısından uygulanmaması noktasında bir düzenleme yapılması gerekli” dedi.


Dört yıllık görev süresi sona eren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam hatip lisesi yöneticileri için, yönetmelik değişikliği öncesi geçerli hükümlerin uygulanmasının, kazanılmış hakların korunması açısından bir zorunluluk olduğunu söyleyen Başkan Deniz, "Bakanlığımızın bu konuda kazanılmış hakları ihlal etmeyecek düzenlemenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:49
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