0553 313 94 23

Başkan Demirtürkoğlu, kadınlara gül dağıttı

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası heyeti, kentteki iş yerleri ve kamu kurumlarında çalışan kadınları ziyaret ederek gül dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 18:49
Başkan Demirtürkoğlu, kadınlara gül dağıttı

Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası heyeti, kentteki iş yerleri ve kamu kurumlarında çalışan kadınları ziyaret ederek gül dağıttı.


Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu ve beraberindeki personeller, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül takdim etti.


Kendilerine gül takdim edilen kadınlar, durumun memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, Demirtürkoğlu’na ve beraberindekilere günün anlam ve önemi için teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:49
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu
    1. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    3. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    4. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    5. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    6. Liderin rakibi maça gelmedi
    7. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    8. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    9. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    10. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    11. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    12. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    13. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    14. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    15. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    16. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    17. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    18. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    19. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    20. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    21. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    22. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    23. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve..
    24. Sur Yapı Marka AVM çekilişinde..
    25. Seyitgazi’de Kadınlar Günü programı
    26. Bakan Soylu: “Terörün kökünü..
    27. ’Suriye’de tutuklu kadın ve çocuklar..
    28. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 2..
    29. Terör bitti kadınlar el ele 8 Mart..
    30. Başkan Demirtürkoğlu, kadınlara gül..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem