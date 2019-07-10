Başkan Demirtaş’ın kayınvalidesi toprağa verildi Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın hayatını kaybeden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın hayatını kaybeden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş’ın uzun süredir hastanede tedavi gören annesi Huriye Köroğlu hayatını kaybetti. Merhume Köroğlu için bu gün öğle namazı sonrasında Ali Molla Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Kdz. Ereğli Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, çeşitli STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılarak taziyede bulundu. Merhume Huriye Köroğlu’nun naaşı, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından defnedilmek üzereAlaplı Kılçak Köyü’ne götürüldü.

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