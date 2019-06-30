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Başkan Demirtaş: “Yeni hizmet binamız ile hizmet kalitemiz artacak”

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İki farklı yerleşkede hizmet vermekten kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırarak daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturacağımız yeni binamızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 17:32
Başkan Demirtaş: “Yeni hizmet binamız ile hizmet kalitemiz artacak”

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İki farklı yerleşkede hizmet vermekten kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırarak daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturacağımız yeni binamızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Gazi beldesi, Yeşilkent beldesi ve İlkadım beldesinin birleşimi ile Türkiye’de birçok ilden büyük bir ilçe olarak yıllardır iki farklı hizmet binasında hizmet veren İlkadım Belediyesi, 1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Konutları önü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında inşa edilen yeni binasında hizmete başlıyor. Birbirine bağlı birimlerin farklı yerleşkelerde hizmet vermek zorunda olmasından kaynaklanan problemleri ortadan kaldıracak yeni hizmet binasında vatandaşların alacakları hizmetler de tek çatı altında toplanmış olacak. Birimlerin kendi arasındaki iletişimleri hızlanırken verim de artmış olacak.



"Yeni dönemde yeni hizmet binamız ile hizmet kalitemiz artacak"


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadımlı vatandaşlara yakışır bir hizmet binasında Temmuz ayının ilk gününden itibaren hizmet vermeye başlayacaklarını belirterek, “İki farklı yerleşkede hizmet vermekten kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırarak daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturacağımız yeni binamızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız bundan sonra tüm işlemleri, talepleri ve önerileri için yeni hizmet binamızda misafirimiz olabileceklerdir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:32
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