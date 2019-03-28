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Başkan Demirtaş ve belediye personelleri öğe yemeğinde buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş belediye personelleri ve belediye meclis üyesi adayları öğle yemeğinde buluştu.

28 Mart 2019 Perşembe 17:10
Başkan Demirtaş ve belediye personelleri öğe yemeğinde buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş belediye personelleri ve belediye meclis üyesi adayları öğle yemeğinde buluştu.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç Belediyesi personelleri ve belediye meclis üyesi adayları Gülüç Garajında öğle yemeğinde bir araya geldiler. Yemekte belediye çalışanları Başkan Demirtaş’ın kendilerini her zaman koruyup kolladığını ve hak ettikleri ücreti en üst limitten kendilerine ödediğini söyledi. Başkan Demirtaş ise belediye çalışanlarına 5 yıl boyunca verdikleri tüm emeklerden dolayı teşekkür etti. Demirtaş konuşmasında, “ Biz burada bir ekibiz. Gülüç’ü bugün güzel bir noktaya getirdiysek bu sizlerin emekleri sayesindedir. Biz abi kardeşiz bundan sonrada böyle olacak. Yeni dönemde de Gülüç’ümüzü sizlerle birlikte imar edip büyüteceğiz” dedi.


Yemeğin ardından belediye çalışanları ve belediye meclis üyesi adayları toplu fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:10
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