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Başkan Demirtaş Türk Metal ve Erdemir yöneticilerini kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Beldesi Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, ilçede kurulu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile yetkili sendika Türk Metal’in, 27.

12 Mart 2019 Salı 16:14
Başkan Demirtaş Türk Metal ve Erdemir yöneticilerini kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Beldesi Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, ilçede kurulu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile yetkili sendika Türk Metal’in, 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ni ‘masa başında’ bitirmelerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Demirtaş, 6 aydır devam eden görüşmelerde zaman zaman ‘uyuşmazlık ortamına’ gelindiyse de, gerek Erdemir’in, gerekse Türk Metal Sendikası yöneticilerinin sağduyulu davranışlarının sonuç verdiğini belirtti. Erdemir çalışanlarını her zaman “dostları” olarak gördüğünü anlatan Demirtaş, şunları kaydetti: “Belediye Başkanı seçilmemle birlikte her zaman yanımda gördüğüm dostlarımın, bana ihtiyaç duyulduğunda yanlarında oldum. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Zor günlerde oluşan karşılıklı desteğin, böylesi mutlu anlarda da en üst seviyelerde paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle, emekçi arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını ‘olması gereken değerde’ sağlamalarından dolayı; beldemize, bölgemize ve ülkemize katkıları büyük olan Erdemir ve Türk Metal Sendikası’nı kutluyor, işçi kardeşlerimizin de alın terlerinin karşılığında alacakları ücretlerini aileleriyle birlikte sağılık ve sıhhat içinde harcamalarını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:14
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