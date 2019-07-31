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Başkan Demirtaş Kızılay’a kurban bağışında bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine başlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile İş adamı Engin Aygün Kızılay Derneği Kdz.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
Başkan Demirtaş Kızılay’a kurban bağışında bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine başlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile İş adamı Engin Aygün Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesine kurban bağışında bulundu.


Türk Kızılay Derneği Kdz Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız ve yönetim kurulu üyeleri Ali Kocatürk ile Kenan Yılmaz Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile İş Adamı Engin Aygün’ü ziyaret ederek yaptıkları kurban bağışlarını kabul etti. Ziyarette konuşan Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer Başkan Demirtaş’ın Kızılay’a kurban bağışında bulunarak hem öncü olduğunu hem de güzle bir örnek oluşturduğunu ifade etti. Ciğer konuşmasında Başkan Demirtaş’a yaptığı bağıştan dolayı teşekkür etti. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise geçmişi çok eskilere dayanan Kızılay’ın Türkiye genelinde olduğu gibi dünyada bir çok ülkede de mazlumların her zaman yardımına koştuğunu belirterek, herkesi Kızılay’a kurban bağışında bulunmaya davet etti. Ziyarettendolayı Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile ekibine teşekkür eden Başkan Demirtaş Kızılay’ın her zaman yanında olacaklarını söyledi. Demirtaş’ın ardından Ahos Otel Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Engin Aygün’ü ziyaret eden Kızılay’ı Derneği Başkanı Ciğer ile ekibi yapılan kurban bağışını teslim aldı.Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer örnek davranışından dolayı iş adamı Engin Aygün’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
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