Başkan Demirtaş futbolcularla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Gülüç Belediyespor futbolcularıyla kahvaltıda buluştu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Gülüç Belediyespor’lu futbolcularla kahvaltıda bir araya geldi. Gençlere verdiği desteği hiçbir zaman esirgemeyeceğini belirten Başkan Demirtaş kendilerinin abisi olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Demirtaş burada yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sizlerle bugüne kadar Belediye Başkanı değil, abi kardeş gibi oldum. Yine her zaman sizin yanınızda olacağım. Gülüç Belediyespor’a verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gülüç Belediyespor’umuzu daha da yukarıya çıkartmak için ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ben spora çok önem veririm bu yüzden her zaman gençlerimizin sporla uğraşması içinde elimden ne geliyorsa onu yapmaya hazırım. Geleceğimizin teminatı siz gençlerimiz, ben her zaman sizin arkanızdayım.”

Demirtaş kahvaltı sonrasın futbolcu ve kulüp yöneticileri ile toplu fotoğraf çektirdi.