Başkan Demirtaş camiye gelen çocuklara hediyeler verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde Kdz. Ereğli Müftülü tarafından düzenlenen Yaz Kur-an kursu düzenlenen törenle açıldı.

Kdz. Ereğli Müftülüğü tarafından Gülüç Beldesinde her yaz düzenlenen ve Gülüç Belediyesi’nin de destek verdiği Yaz Kur-an Kuru Gülüç Site Cami önünde düzenlenen törenle öğrencilere eğitim vermeye başladı. Açılışa Kdz. Ereğli Müftülük Vaizi Osman Ayyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sarı, mahalle muhtarları Çağlar Özcan, İhsan Arslan ve Recep Hasçelik, cami imamları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş çocuklara ahlaklı olmanın öneminivurguladı. Başkan Demirtaş konuşmasında, "Sevgili çocuklar her zaman dediğim bir şey var, önce ‘’Maneviyat ve Ahlak’’ bugünde Yaz dönemi Cami Kur’an kursları açılışında önce "Maneviyat ve Ahlak" diyorum. Maneviyattan ve güzel ahlaktan mahrum olan milletler yok olmaya mahkumdur. Kim ne derse desin, hangi görüşten olursak olalım, Cumhuriyet, Laiklik, Dinimiz ve ahlaki manevi değerlerimiz bizim bir gerçeğimizdir. Bunlardan asla vazgeçemeyiz, taviz veremeyiz. Bunlardan vazgeçtiğimiz takdirde millette bizden vazgeçer ve yok olur gideriz. Millet olarak yok olmamak, kaybolmamak için bu saydığım değerlerimize sımsıkı sarılmalı önem vermeliyiz. Ne Cumhuriyet ve Laiklikle din, ahlak ve maneviyat yıkılır nede din, ahlak ve maneviyatla Cumhuriyet ve Laiklik yıkılır " ifadelerine yer verdi.

Açılışta ayrıca,yaklaşık iki yüz üzerinde öğrenciye üzerinde ‘Camiye koşuyorum, Kur-an öğreniyorum’ yazan tişört ve şal Gülüç Belediyesi tarafından hediye edildi.