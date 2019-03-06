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Başkan Demirkol’dan kadınlar gününe özel program

Haliliye Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı dolayısıyla kadınlara özel program düzenledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:14
Başkan Demirkol’dan kadınlar gününe özel program

Haliliye Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı dolayısıyla kadınlara özel program düzenledi. Programda konuşan Başkan Demirkol, “Küçüklüğünde sevgili çocuk, ileri ki yaşlarında anne, daha ileriki yaşlarında torununu, evladını koruyan sevgili nine olan değerli kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.


Haliliye Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara özel program düzenledi. Programa Demirkol’un eşi Adile Demirkol, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz’ın eşi Esra Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezindeki kursiyerler ile davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye olarak kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalara değindi. Kadınlara özel olarak Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi inşa ettiklerinin de altını çizen Demirkol, “Küçüklüğünde sevgili çocuk, ileri ki yaşlarında anne, daha ileriki yaşlarında torununu, evladını koruyan sevgili nine olan değerli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz toplantıya katılımınız için tek tek teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı 8 Mart’ta yapacaktık fakat o tarihte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize programı olduğu için erkene aldık. O bakımdan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bugünden kutluyoruz” diye konuştu.


Demirkol’un konuşmasının ardından Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerindeki okuma yazma kurslarını başarıyla bitiren kadınlara, sertifikaları ve hediyeler takdim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:14
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