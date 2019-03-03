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Başkan Demirkol, park bahçe ve temizlik işçileriyle buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, geleneksel olarak gerçekleştirdiği personel buluşmaları kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçilerle bir araya geldi.

03 Mart 2019 Pazar 15:05
Başkan Demirkol, park bahçe ve temizlik işçileriyle buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, geleneksel olarak gerçekleştirdiği personel buluşmaları kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçilerle bir araya geldi.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, personel buluşmaları programı kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan yaklaşık 650 personelle buluştu. Saha çalışmaları kapan kontrolör, şef, bölge sorumlusu ve işçiler ile tek tek görüşen Demirkol, işçilere yaptıkları hizmetler için de teşekkür etti. İşçilerle sohbet edip, taleplerini de alan Demirkol, 2014 yılından bugüne hep birlikte Haliliye’ye hizmet etme gururunu yaşadıklarının da altını çizdi.


Demirkol, programda yaptığı konuşmasında, “2014 yılında göreve başladığımız zaman temiz Haliliye dedik ve bu hedefi gerçekleştirdiniz Allah sizden razı olsun. Bu defa da, tertemiz Haliliye dedik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tüm personellerine teşekkür ediyorum. 2014 yılında göreve başladığımız da, yeşil Haliliye dedik ve bu hedefimize ulaştık. Daha sonrasında da yemyeşil Haliliye dedik ve bu hedefimizi de gerçekleştiren Park Bahçe Müdürlüğümüzün çalışanlarına, yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2014 yılında göreve başladığımız zaman hiç kimseye nasip olmayacak bir şerefi, bize Haliliye halkı bahşetti. Yüzde 72 oy olarak Türkiye’de ikinci olarak, bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde plaket almayı sağlayan Haliliye halkına da teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmalarının ardından Demirkol’a, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:05
  1. doğa

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