Başkan Demirkol, fenilketonüri hastalarını yalnız bırakmadı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kent genelindeki 136 fenilketonüri (PKU) hastası ve aileleri ile bir araya geldi.

Her kesimin ihtiyaçlarına cevap veren Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, fenilketonüri hastalarının bir kez daha yanında oldu. Kent gelindeki 136 fenilketonüri hastasına daha önceden ücretsiz ekmek dağıtımı yapılmasını sağlayan Demirkol, bu kez de hastalara gıda paketi desteğinde bulundu. Fenilketonüri hastalarına gıda paketi dağıtılması için düzenlenen programda Demirkol, PKU hastaları ve aileleri ile görüşerek, sohbet etti.

Programda konuşan Demirkol, “Fenilketonüri hastaları ile ilgili 136 hastamız var. Biz, bir kişi önemli değil diye düşünseydik bu işler ile uğraşmazdık. Şunu özellikle ifade ediyorum. Sizin evladınız benim evladım, sizin hastanız benim hastam, sizin rahatınız benim rahatım gibidir. 136 hastamızdan herhangi birinin ileriki yaşlarda zeka ile özürlü olması halinde bundan Allah’ın indinde kendimi mesul hissederim. İnşallah bu mesuliyetin bilincinde olarak davranıyoruz. Bu 136 hastamızdan herhangi birinin şifasına vesile olmuşsak 5 senem boşa geçmemiş derim ve bu anlayış içerisinde sizlerin yanında olduk” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi de, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.

Programın sonunda PKU hastaları için hazırlanan içerisinde makarna, pirinç, bulgur, çubuk kraker, tatlı kurabiye tablet kurabiye, çikolata, sürülebilir çikolata, irmik, et, tavuk ve sucuktan oluşan 11 çeşitlik toplam 30 paketin bulunduğu gıda kolileri, Belediye Başkanı Demirkol tarafından hasta yakınlarına teslim edildi.