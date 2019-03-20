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Başkan Demirkol, çölyak hastalarının umudu oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, çölyak hastalarına glütensiz ekmek ile 12 çeşit temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteğini bu ayda gerçekleştirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Başkan Demirkol, çölyak hastalarının umudu oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, çölyak hastalarına glütensiz ekmek ile 12 çeşit temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteğini bu ayda gerçekleştirdi. Hastaların, aileleriyle aynı sofrada oturup aynı yemeği yemelerini istediklerinin altını çizen Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Glütensiz Ekmek Fırını açtıklarını da hatırlattı.


Haliliye Belediyesi, çölyak hastalarına ihtiyaç duydukları temel besin maddelerinin teminini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yaşayan çölyak hastaları için içerisinde 12 çeşit gıda malzemesinin bulunduğu koliler Haliliye Belediyesi tarafından 10’uncu kez hazırlandı. Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binasında gerçekleşen dağıtım programına Başkan Fevzi Demirkol, Belediye Meclis Üyesi Feyyat Akbaş ile Çölyak Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ve çölyak hastaları katıldı.


Dağıtım programında konuşan Federasyon Başkanı Hasan Doğan, yaptığı desteklerden dolayı Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiğini ifade etti.


Fevzi Demirkol ise yaptığı açıklamada, Haliliye’de yaşayan her kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yaptıklarının altını çizerek,” Bazı gıda maddelerine karşı hassas olan gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizin beslenmeleriyle ilgili sıkıntıları vardı. Bu noktada, bizden öncesinde çölyaklılara sadece un dağıtılırdı ve herkes kendi gıda mamullerini üretirdi. Biz, acınızı yüreğimizde hissettik. Dua almak için çıktığımız bu yolda, zor durumda ailelerin yükünü paylaşmak istedik. Kendi evladıma, aileme nasıl hassasiyet göstermişsem, sizin de acınızı yüreğimde hissettim. Dört büyükşehirde imal edilen glütensiz ekmeği, Türkiye’de 4 belediye yapıyordu. İlçe belediyeleri noktasında biz ilk ve tekiz” diye konuştu.


Başkan Demirkol’un açıklamasının ardından içerisinde tamamı glütensiz malzemeden yapılan karışık puding, mısır unu, köftelik mısır bulguru, tatlı kurabiye, tuzlu kraker, burgu makarna, kalem makarna, mini kek, un, kabartma tozu, çikolata ve kadayıf bulunan gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.


Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri arasında Türkiye’de ilk kez faaliyete sunulan Glütensiz Ekmek Fırını ile de çölyaklılara her gün ücretsiz ekmek dağıtımı yapılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
  1. doğa

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