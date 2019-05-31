Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik eder; bu gecenin, ülkemiz ve milletimiz adına huzur ve bereket dolu günler getirmesini temenni ederim.”

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