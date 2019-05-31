Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.31 Mayıs 2019 Cuma 14:09
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kadir Gecesi ile birlikte bayram havasını da solumaya başladığımız şu günlerde, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik eder; bu gecenin, ülkemiz ve milletimiz adına huzur ve bereket dolu günler getirmesini temenni ederim.”
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