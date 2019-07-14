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Başkan Demir’den 15 Temmuz müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde SAMULAŞ’a bağlı tramvay, ring, ekspres ve terminal otobüslerinin saat 06.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:06
Başkan Demir’den 15 Temmuz müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde SAMULAŞ’a bağlı tramvay, ring, ekspres ve terminal otobüslerinin saat 06.00’dan 16 Temmuz Salı günü saat 06.00’ya ücretsiz olacağını duyurdu.


Pazartesi günü tüm yurtta kutlanacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Samsun Valiliğinin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının da katkılarıyla gün boyu sürecek etkinlikler planlandı. Önceki gün, düzenlenecek etkinlikleri kamuoyu ile paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu kez de ’ulaşım’ konusunda bir müjdeyi vatandaşlara duyurdu. Demir, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde SAMULAŞ’a bağlı tramvay, ring, ekspres ve terminal otobüsleri, saat 06.00 ile ertesi gün 06.00’a kadar ücretsiz olacak" dedi.


15 Temmuz 2016 günü akşamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Türk milletinin vatanı ve demokrasiyi savunmak için sokağa çıktığını, FETÖ’cü hain darbecilere engel olduğunu, ardından da günler süren ’Demokrasi Nöbetleri’ tuttuğunu hatırlatan Mustafa Demir, "Türk Milleti, tarihe bir kez daha altın harflerle direniş öyküsü yazarken Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz bu günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan etti. Valiliğimiz öncülüğünde hazırladığımız birbirinden değerli etkinliklerle kutlayacağımız bu günde iştirakimiz olan SAMULAŞ tarafından halkımıza ulaşım kolaylığı sağlamak üzere bir dizi tedbir alındı" diye konuştu.


15 Temmuz günü saat 06.00 ile 16 Temmuz sabah 06.00 saatleri arasında SAMULAŞ tarafından işletilen tramvay, ring, ekspres ve terminal otobüs hatlarında ücretsiz taşıma yapılacağını duyuran Mustafa Demir, "15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 3’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinliklerine tüm Samsunluları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:06
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