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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Demirci’nin hâyır yemeğine 10 bin kişi katıldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde kullanılan oyların yüzde 73’ünü alarak Belediye Başkanı seçilen Bilal Demirci, birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği ile herkese teşekkür etti.

11 Nisan 2019 Perşembe 21:34
Başkan Demirci’nin hâyır yemeğine 10 bin kişi katıldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde kullanılan oyların yüzde 73’ünü alarak Belediye Başkanı seçilen Bilal Demirci, birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği ile herkese teşekkür etti.


Tüm masraflarının Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci tarafından karşılanan hâyır yemeğine 10 bin kişinin katıldığı bildirildi. Pazarlar, Simav, Gediz ve Şaphane ilçelerinden vatandaşların katıldığı hayır yemeği Pazarlar Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (Pakom) halka ikram edildi.


Birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinin her yıl büyüyerek devam edeceğini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Demirci, "31 Mart Yerel Seçimler sonrasında birlik, beraberlik ve dayanışma hayır yemeğini hep beraber tertipledik. Hayır yemeğinin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm kardeşlerime, dağıtımında ve organizasyonundagörev yapan herkese teşekkür ederim. Rabbim hepsinden Allah razı olsun. Hayrımıza Kütahya’dan iştirak eden AK Parti İl Başkanıma ve milletvekillerimize, komşu ilçe ve belde belediye başkanlarımıza, komşu ilçeleri ile köylerinden katılanlara, İlçemiz merkezinden ve köylerinden katılan herkese teşekkür ederim. Bugün yapılan hayrımızın her birimizin hanesine sevap olarak yazılmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim. Önümüzdeki yıllarda bu hayrın daha büyüğünü başaracağımıza inanıyorum. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Sağ olun. Var olun" diye konuştu.


Hayır yemeğine Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, Çini Gaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan, Kuşu Belediye Başkanı Ferudun Altay, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kütahyalılar Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yılmaz, Simav Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydoğan, Sivil Toplum Kuruluşları, Çevre Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, ilçe merkezi ile köy muhtarları, çevre ilçe merkezi ile köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 21:34
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