Başkan Demirci’den protokole iftar yemeği Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, protokol ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, protokol ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bir lokantada verilen ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci’ninev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Pof. Dr Ömer Pakiş, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya ve davetli vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Demirci, iftarlarına katılan davetlilere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.