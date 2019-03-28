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Başkan Demirağ’dan muhtarlara veda ziyareti

İzmir’in Foça ilçesinde, 3 dönem üst üste belediye başkanlığı görevini yürüten Gökhan Demirağ, "Birlikte görev yapmaktan onur ve mutluluk duydum" dediği muhtarları ziyaret ederek plaket verdi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:00
Başkan Demirağ’dan muhtarlara veda ziyareti

İzmir’in Foça ilçesinde, 3 dönem üst üste belediye başkanlığı görevini yürüten Gökhan Demirağ, "Birlikte görev yapmaktan onur ve mutluluk duydum" dediği muhtarları ziyaret ederek plaket verdi.


Foça’da, 3 dönem üst üste belediye başkanlığı görevini yürüten Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Demirağ, ilk ziyaretini 35 yıl boyunca Foça’ya muhtar olarak hizmet eden ve yapılacak olan yerel seçimlerle görevi sona erecek olan İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Mahmut Irmak’a yaptı. Başkan Demirağ, Foça’nın en uzun muhtarlık görevini yerine getiren Mahmut Irmak’a katkı ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.


Foça için birlikte uzun süre çalıştıklarını belirten Başkan Demirağ, "Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan muhtarlarımızla iş birliği içinde 15 yıl boyunca Foça’mız için görev yaptık. Foça’mızda yaptığımız hizmetlerde muhtarlarımızın çok değerli desteklerini ve katkılarını gördük. Öncelikle şahsıma ve Foça’mıza yapmış olduğunuz eşsiz ve değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" dedi.


Başkan Demirağ, Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Yeliz Coşkun ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Kadri Mutlu’ya da plaket verdikten sonra diğer mahalle muhtarlarını da ziyaret ederek plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:00
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