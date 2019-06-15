Başkan Demir, YKS sınavına girecek olan öğrencilere başarı diledi Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, YKS Sınavı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak üniversite adaylarına başarılar diledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, YKS Sınavı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak üniversite adaylarına başarılar diledi.

Başkan Demir mesajında; “Büyük bir emek ve çaba vererek hazırlandığınız bu sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Tüm kalbimizle sizlerin her zaman yanınızdayız. Sınava girecek bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

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