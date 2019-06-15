Başkan Demir, YKS sınavına girecek olan öğrencilere başarı diledi
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, YKS Sınavı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak üniversite adaylarına başarılar diledi.15 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, YKS Sınavı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak üniversite adaylarına başarılar diledi.
Başkan Demir mesajında; “Büyük bir emek ve çaba vererek hazırlandığınız bu sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Tüm kalbimizle sizlerin her zaman yanınızdayız. Sınava girecek bütün genç kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.
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