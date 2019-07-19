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Başkan Demir: “Yatay kalkınma ile Türkiye’ye örnek olacağız”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme’den Vezirköprü’ye tüm ilçelerde uygulayacakları yatay kalkınma modeliyle Türkiye’de örnek olacaklarını belirterek, “5 yılın sonunda su ve yol gibi problemler artık konuşulmayacak” dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:53
Başkan Demir: “Yatay kalkınma ile Türkiye’ye örnek olacağız”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme’den Vezirköprü’ye tüm ilçelerde uygulayacakları yatay kalkınma modeliyle Türkiye’de örnek olacaklarını belirterek, “5 yılın sonunda su ve yol gibi problemler artık konuşulmayacak” dedi.


Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları’nı hız kesmeden sürdüren Başkan Demir, son olarak Çarşamba ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Demir, muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyerek notlar aldı ve sorunların çözümüyle ilgili olarak gerekli talimatları verdi.



“Samsun’un yatay kalkınmayı en iyi başaran kent olmasını planlıyoruz”


Burada açıklamalarda bulunan Başkan Demir, şehirlerin içerisindeki insanlarla, ülkenin ise topyekun halkıyla beraber kalkındığını belirterek, “Samsun’un yatay kalkınmayı en iyi başaran kent olmasını planlıyoruz. Terme’den Vezirköprü’ye, Yakakent’ten Asarcık’a kadar tüm ilçelerimizi. Samsun kent merkezindeki standartlara kavuşturacak şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnternetinden tutun da alt yapısına, eğitiminden, kentle ilgili planlamalarına kadar bunu başarmak istiyoruz. Gelecekte Ayvacık’a da, Asarcık’a da, Salıpazarı’na da doğal gazın gittiğini, oradaki insanlara ulaştığını göreceğiz” dedi.



Kanalizasyon ve arıtma müjdesi


Çarşamba’ya inşa edilecek Atık Su Tesisinin önemine vurgu yapan Başkan Demir, “Geçtiğimiz günlerde meclisimiz, Çarşamba Atıksu Projesi için olağanüstü toplandı. Maliyeti 16 milyon 670 bin 590 lira avro olan proje, 14 milyon 375 bin 960 avroluk hibe desteği ile gerçekleştirilecek. Biz de Büyükşehir olarak hemen bu arıtmanın arka planındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ile ilgili şebekeyi projelendirmeye başladık. Eş zamanlı başlayacak bu yatırımlarla önümüzdeki dönem bitmeden Çarşamba’nın kanalizasyon, yağmur suyu ve arıtması tamamlanmış olacak. Bu çalışma Çarşamba’ya 4-5 merdivenlik basamak atlatacak” diye konuştu.



“5 yıl sonra yol ve su konuşulmayacak”


Tüm alt yapı hizmetlerini 5 yılda birlikte tamamlamayı planladıklarını ifade eden Başkan Demir, “5 yıl sonunda benim yolumda şu problem vardı, suyumda sıkıntı vardı gibi sorunları gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Seçim bitti artık sorumluluğu aldık. Eksiğimiz olursa lütfen iletin. Siz de seçildiniz, insanlara vaatler verdiniz. Biz sizin yanınızdayız. Unutmayın bu şehir, Türkiye’nin en kilit noktasındaki en önemli şehirlerinden biri” şeklinde konuştu.



Başkan Demir’e ve SASKİ’ye teşekkür


2019-2024 yılları arasında yürütecekleri hizmet yarışında yol haritasını bu toplantıyla belirleyeceklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “İnşallah ağız tadıyla güzel bir 5 yılı birlikte geçiririz. Çarşamba’nın arıtma tesisini Avrupa Birliği hibe kredisi ve yine Büyükşehirin yapacağı katkıyla gerçekleştirmiş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, SASKİ Genel Müdürümüze, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmet seferberliği artarak devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bakanlığı döneminde Çarşamba’ya ve Samsun’a kazandırdıkları ortada. Bu 5 yıllık süreçte inşallah Samsun’u, özelinde de Çarşamba’yı Türkiye’nin parlayan yıldız şehirleri olarak göstermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:53
  1. doğa

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