Başkan Demir: “Vezirköprü ve bölgenin potansiyelini yeniden planlayacağız”

Samsun’un tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken turistik ilçesi Vezirköprü’de incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Üstü turizm cenneti, altı medeniyetler müzesi olan bölgenin potansiyelini bütünüyle ele alıp yeniden planlayacağız” dedi.

Başkan Demir, Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ile birlikte Vezirköprü ilçesini ziyaret etti. İnceleme gezisine Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Demir, kanyon turlarına düzen ve kalite getireceklerini, tabiat parklarının gelen ziyaretçilerin her yönüyle memnun kalacağı turistik yerler haline geleceğini söyledi. Vezirköprü’nün turizm potansiyeliyle şehrin önemli ilçelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Demir, “Bu tabiat harikası parklarda yaşam konforunu daha da artırmalıyız. Bunun için de yeniden projelendirme yapılması gerekir. Bu nedenle turizmi artırmak ve geliştirmek adına neler yapabileceğimizi bu inceleme gezimizde görmüş olduk. İnşallah yapacağımız planlamalar ve yatırımlarla ilçe turizmi daha da gelişecek” dedi.

Hititler’in kutsal şehrinde inceleme

Şahinkaya Kanyonu’nun ardından Adatepe Mahallesi’ndeki Bizans dönemine ait çamaşırhane ile kazı evini ziyaret eden Demir, ardından Hititler’in kutsal şehri Nerik’in de yer aldığı Oymaağaç Mahallesi’ndeki Oymağaç Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu. Burada 13 yıldır süren kazılar hakkında Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon’dan bilgi alan Demir, çıkarılan Hitit ve Demirçağı’na ait eser ve bulguları inceledi. Başkan Mustafa Demir, yerin altına da inerek Hititlerin kutsal şehri Nerik’e can veren suyun bulunması için arkeolojik kazıların yapıldığı bölgeyi inceledi.

“Vezirköprü ve bölgesini turizmin parçası haline getireceğiz”

Kazı yapılan ören yerlerinin ve buralardan çıkarılan eserlerin turizmin parçası haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Demir, “Tarih kokan Vezirköprü ve bölgesini turizmin parçası haline getireceğiz. Üstü turizm cenneti, altı medeniyetler müzesi olan bölgenin potansiyelini bütünüyle ele alıp yeniden planlayacağız. Başta ziyaretçi merkezi inşaatı olmak üzere gerekli tüm çalışmaları yapmaya hazırız” diye konuştu.