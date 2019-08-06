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Başkan Demir: “Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor.

06 Ağustos 2019 Salı 16:45
Başkan Demir: “Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Samsun’u bugün bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere taşıyabilmek en büyük hedefimizdir" dedi.


Başkan Demir’in ilçelerde başlattığı ’Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları’nın sonrası, mahallelerdeki talepler doğrultusunda yol yapım çalışmalarına start verildi.



“Hemşehrilerimize hayırlı olsun”


19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 2 kilometrelik asfalt çalışmasını Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile birlikte yerinde inceleyen Demir, “İl genelinde birçok mahallemizde sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışması yapılacak. Bütün ilçelerde ayrıca Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ve sathi kaplama çalışmaları hazırlık aşamasında. Özellikle dar olan yollarda vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için yol genişletme çalışmaları da yapılıyor. Bugün burada 19 Mayıs ilçemizdeki 2 kilometrelik asfalt yapılan yolda incelemelerde bulunduk. Bisiklet yolu ve aydınlatma çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. 19 Mayıslı hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun” dedi.



“Mahallelerde sorun kalmayacak”


Yaptıkları her çalışmada örnek belediyeciliği hedeflediklerini vurgulayan Başkan Demir, “Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Samsun’u bugün bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere taşıyabilmek en büyük hedefimizdir. Samsunlulara da güzel hizmetleri sunmak amacıyla kolları sıvadık. Bakımı yapılmamış, yenilenmemiş yol kalmaması için 4 koldan harekete geçtik. İlçelerde muhtarlarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda başlattığımız yol çalışmalarında büyük mesafe katedeceğiz. 5 yılın sonunda mahallelerimizdeki bütün problemleri çözeceğiz” diye konuştu.



“Mobil ekipler hizmetleri yakın takibe alacak”


Başlattıkları hizmet seferberliğinde ilçe belediyelerle ortak hareket ettiklerini hatırlatan Başkan Demir, “Her ilçede oluşturulacak mobil ekipler, hizmetleri yakın takibe alacak. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin tüm imkanları seferber edilecek. Mobil ekiplerimizdeki görevliler yapılan işi sonuna kadar takip etmekle yükümlü olacaklar. Ortak akılla hareket ederek, planlayarak ve harekete geçerek işlerimizi yapacağız. Böyle bir planlamanın, böyle bir bakış açısı ve uygulamanın ilçelerimizdeki topyekun kalkınmaya büyük ivme kazandıracağından kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:45
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