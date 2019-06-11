Başkan Demir: “Türkiye’nin en temiz ve düzenli ili Ardahan olacak”

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Fen İşleri Müdürlüğüne talimatıyla, ilde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yerlerin yıkımına başlandı.

Karagöl Mahallesi Lise Caddesinde gerçekleşen yıkım öncesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekti. Yıkım sırasında çıkan tozdan mahallenin etkilenmemesi için sulama tankından alan ıslatıldı. Daha sonra ise ortaya çıkan moloz ve atıklar da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip bölgeden çıkarılacak.

Yıkım çalışmasıyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Demir, açıklamasında; “Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan “Görüntü kirliliği yaratan bu binalar” zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor.

Belediyemiz metruk halde bulunan ve vatandaşlar can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıların tespitini yaptıklarını belirten Başkan Demir, gelen talepler doğrultusunda zabıta nezaretinde yıkımlarını gerçekleştiriyor. Kullanılmayan ve tehlike arz eden metruk yapıları tespit eden Belediye ekiplerimiz, mülk sahipleri ile iletişime geçerek, yasal işlemlerinin yapılması ardından yıkarak alanı ve çevresinin temizleyerek daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz” dedi.