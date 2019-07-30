Başkan Demir, temizlik çalışanlarını denetledi
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sabah erken saatlerde temizlik çalışmalarını yerinde denetledi.30 Temmuz 2019 Salı 10:33
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sabah erken saatlerde temizlik çalışmalarını yerinde denetledi.
Temizlik İşleri Müdüründen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir, kent temizliği ve çevre kirliliğinin önlenmesi için işçilere temizlik faaliyetlerinde daha titiz şekilde çalışılması konusunda uyarılarda bulunarak yeni talimatlar verdi.
Başkan Demir, ayrıca Kongre Caddesi esnafına da hayırlı işler diledi.
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