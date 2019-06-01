Başkan Demir, personel ve vatandaşla bayramlaştı
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye konferans salonunda belediye personeli ile vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı.01 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye konferans salonunda belediye personeli ile vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma programına, belediye meclis üyeleri de katıldı.
Başkan Demir, daha sonra ayın personeli seçilen Caner Bayraktar’a başarı belgesi ile hediye verdi. Başkan Demir, personelin başarılarının devamını diledi.
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