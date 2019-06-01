Başkan Demir, personel ve vatandaşla bayramlaştı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye konferans salonunda belediye personeli ile vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye konferans salonunda belediye personeli ile vatandaşlarla bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma programına, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Demir, daha sonra ayın personeli seçilen Caner Bayraktar’a başarı belgesi ile hediye verdi. Başkan Demir, personelin başarılarının devamını diledi.

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