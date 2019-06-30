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Başkan Demir: “Ömrüm milletime feda olsun”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu ülkenin, Allah’ın izniyle sonsuza kadar özgürce, onuruyla, şerefiyle var olması için hepimiz sorumluyuz.

30 Haziran 2019 Pazar 18:57
Başkan Demir: “Ömrüm milletime feda olsun”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu ülkenin, Allah’ın izniyle sonsuza kadar özgürce, onuruyla, şerefiyle var olması için hepimiz sorumluyuz. Ömrüm ülkemize, gelecek neslimize, devletimize feda olsun" dedi.


Samsun İlyasköy Mahallesi’ndeki etkinlikte mübadillerin her yıl geleneksel hale getirdikleri büyük buluşmalarına ve coşkularına ortak olan Başkan Demir, yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. “Mübadil demek, tam Türkmen kültürüdür” diyen Başkan Demir, “Türkiye’de mübadil nüfusunun en fazla olduğu 2’nci veya 3’üncü il Samsun’dur. Hemen hemen bütün mübadil kardeşlerimizi ve büyüklerimizi yakından tanıyorum. Nerede bir mübadil varsa orada bir güzellik, hoşgörü, disiplin var demektir. Nesiller arasında da çok güzel saygı, sevgi ve karşılıklı birlik ve beraberlik duygusu hakim. Vatana, millete, bayrağa saygı ve hürmet var. Sizleri seviyoruz" dedi.



“Ülkemiz bir, devletimiz bir, bayrağımız bir”


Türkiye’nin kültürel zenginliğinin Samsun’da da hayat bulduğuna dikkat çeken Başkan Demir, “Şehrimizde hemen hemen her bölgeden, her yöreden insanımız var. Benim siyaset yaptığım zaman boyunca hiçbir ayrım ve tasnif beynimden ve duygu dünyamdan geçmedi. Şunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum ki, kardeşiz, biriz, beraberiz. Geleceğimiz bir, şehrimiz bir, ülkemiz bir, devletimiz bir, bayrağımız bir. Allah’ın izniyle sonsuza kadar bu ülkenin özgürce, onuruyla, şerefiyle var olması için hepimiz sorumluyuz. Ömrümüz ülkemize, gelecek neslimize, devletimize feda olsun” diye konuştu.


Dernek Başkanı Faruk Aydın’a da teşekkür eden Başkan Demir, ardından yöresel dansları izleyerek çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:57
  1. kültür
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