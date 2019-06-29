Başkan Demir: “İlçelerimizi kalkındırmalıyız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imkanlarıyla ilçeleri kalkındırmak zorunda olduklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Genel Sekreter İlhan Bayram ve Başkanvekili Nihat Soğuk ile birlikte Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman’a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman, "Bir sel felaketi yaşadık fakat şükürler olsun ki bir can kaybımız yok. Salıpazarı’nı siz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçemizin değerli Belediye Başkanı, partimizin İl Başkanı ile hep birlikte el ele vererek kalkındıracak, daha iyi yerlere getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül de, "Geçen hafta meydana gelen aşırı yağışlarda Terme’de yaşanan sıkıntıların bir kısmını ilçemizde yaşadık. Yollarımızda tahribatlar oldu. Bu nedenle bu toplantıyı erkene aldığınız için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Çıtayı daha yukarı taşıyacağız”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ise konuşmasında, "Hizmetler birlikte ve uyumlu bir çalışmayla verimli hale gelecek. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta sonuna inşallah tüm ilçelerimizle ilgili planlamalarımızı yapmış olacağız. Sahada ise aktif olarak çalışmaları koordine edeceğiz. Salıpazarı’nda büyük hizmetlere imze atan Halil başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte çıtayı daha yukarı taşıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Demir: “Tüm kadromuzla sahadayız”

Yaşanan sel felaketi için ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçelerimizde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, teşkilat kadromuz ve teknik ekibimizle birlikte toplantılarımızı yapıp talepleri alıyor, önerileri dinliyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyesi imkanlarını birleştirerek önümüzdeki 5 yıl için harekete geçtik. Salıpazarı’ndaki toplantıyı öne almamızın nedeni geçen hafta şiddetli yağış nedeniyle yaşanan felaket oldu. Çok ciddi maddi hasar var. Tespitleri yapılıyor. Mahallelerde oluşan tahribatları giderme ve konuyla ilgili diğer çözümleri üretme noktasında gayretlerimiz sürüyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Başkan Demir, şöyle devam etti: "31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Yerel yönetimler ile ilgili Türkiye’de yepyeni bir süreci parti olarak başlatıyoruz. Seçimleri izlediniz. Dolayısıyla yerel yönetimlerin başarı, performans, planlama ve iletişiminin en iyi örneğini Samsun’da sergilemek zorundayız. Genel merkezimiz bunu gönül belediyeciliği olarak adlandırdı. Seçimde iyi bir performans sergilediniz ve başarılı oldunuz. Çok net bir neticeyle bu sorumluluğu aldınız."

“İmkan, kabiliyet, birikim Samsun’da”

Başkan Mustafa Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep birlikte imkan ve kabiliyetlerimizi, gelecek ile ilgili beklentilerimizi, varsa önerilerimizi ortaya koymalıyız. Teşkilatlardan başlamak üzere, ilçe belediyesi, Büyükşehir ve tüm imkanlarımızla birlikte ilçelerimizi kalkındırarak önümüzdeki 5 yılı değerlendirmek zorundayız. Kurucu il başkanı olmam ve 3 dönem milletvekilliği yapmam nedeniyle şunu rahatlıkla ifade ediyorum: Türkiye’de bunu en iyi yapabilecek imkan, kabiliyet, birikim ve samimiyet Samsun’da var."