Başkan Demir, hayvan pazarında incelemelerde bulundu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan ve köylerinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alınan Atatürk Mahallesi’ndeki, Ardahan Hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Varsa eksikliklerinin bir an evvel giderilmesi talimatlarını veren Başkan Demir, yaptığı açıklamada;“İlimizin tek geçim kaynağı olan Hayvancılığın sekteye uğramaması için bir belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.Ardahan hayvan pazarı bizim can damarımız ve bölge ekonomisinin bel kemiğidir diyen Demir, herkesi sorumlu davranmaya davet ederek mutlu bayramlar” dedi.

Başkan Demir’e hayvan pazarını incelemesinde Başkan Yardımcısı Özgül Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Volkan Ünver, ARBEL Müdürü Şefik Alpaslan, Belediye Veteriner Hekimi Özcan Çınar, Zabıta Müdürü Kemal Odabaş ve ilgili birimler eşlik etti.