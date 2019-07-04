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Başkan Demir: “Halkımızla istişare ederek sorunların çözümüne hız kazandırıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Halkımızla karşılıklı istişare ederek sorunların çözümüne hız kazandırıyoruz” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
Başkan Demir: “Halkımızla istişare ederek sorunların çözümüne hız kazandırıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Halkımızla karşılıklı istişare ederek sorunların çözümüne hız kazandırıyoruz” dedi.


Başkan Demir, her Perşembe ‘Halk Günü Buluşmaları’nda vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Sıcak ve samimi bir ortamda ağırladığı vatandaşlarla sohbet edip tek tek dinleyen Başkan Demir, taleplerin belediyenin ilgili birimleri tarafından çözüme kavuşturulması noktasında da büyük çaba gösteriyor.



“Halkın dertleriyle dertleniyoruz”


Haftalık Halk Günü programına büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Demir, “Gelen talep ve şikayetleri dinliyor, çözüm yollarını beraber arıyoruz. Vatandaşımızın dertleriyle dertleniyor, sevinciyle mutlu oluyoruz. Talepler noktasında belediyemizin ilgili birimleriyle irtibata geçerek vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, sorunlarına çözüm bulmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Belediyemizin kapılarını vatandaşlarımıza açtık, açık tutmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.



5 yılda halk ile birlikte yönetim


Halk Günü’nde vatandaşla birebir yaptığı görüşmelerin, ortaya konan karşılıklı istişarelerin, yaşanan sorunların çözümüne hız kazandırdığına dikkat çeken Demir, “Çünkü biz en güzel hizmeti sunma gayreti içindeyiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde vatandaşlarımız ile birlikte bu şehre hizmet için buradayız. Halk ile birlikte yönetimin en güzel örneklerini vereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
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