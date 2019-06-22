0553 313 94 23

Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm imkanlarımız seferber edildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:09
Başkan Demir: “Ekiplerimiz seferber edildi”

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm imkanlarımız seferber edildi. İş makinelerimiz saat 05.00’ten itibaren bölgeye sevk edildi" dedi.


Samsun’un Terme ilçesi, sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Aşırı yağışlar sele ve ilçenin bazı kesimlerinde heyelana neden olurken Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını bölge için seferber etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, koordineli şekilde çalışmalarının sürdüğünü, en kısa sürede hayatı normale döndüreceklerini söyledi.



Ekipler saat 05.00’ten beri bölgede


İlçede sağanak yağışlar nedeniyle özellikle Miliç Deresi’nin taşması sonucu tarım arazilerinin sular altında kaldığını, bazı bölgelerde ağaçların devrildiğini ve yollarda heyelan meydana geldiğini belirten Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin yanı sıra DSi, Terme Belediyesi ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. İş makinelerimiz ve ekiplerimiz saat 05.00’ten itibaren bölgeye yönlendirildi. Başkanvekilimiz Nihat Soğuk, Genel Sekreterimiz İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanımız Metin Köksal olay yerinde. Tüm ekipler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Evlerde, yollarda ve elektrik hatlarında meydana gelen arızalara da anında müdahale ediliyor" diye konuştu.



“Aksaklıklar gideriliyor, hayat normale dönecek”


Tüm ekiplerin bölgede yaşayan vatandaşlar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Çok şükür can kaybımız yok. Bölge halkımızın müsterih olmasını istiyorum. En kısa zamanda yapılan çalışmalarla birlikte bölgede hayatı normale döndüreceğiz. Özellikle alt yapıda meydana gelen tüm aksaklıkları da en kısa sürede gidereceğiz. Terme halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye Hama’da bir İHA düşürdü
    1. Suriye Hama’da bir İHA düşürdü
    2. Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı..
    3. Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç
    4. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    5. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
    6. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
    7. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
    8. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
    9. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
    10. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
    11. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    12. Başkan Şerifoğulları, afet..
    13. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    14. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    15. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    16. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    17. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    18. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    19. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    20. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    21. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    22. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    23. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    24. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    25. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    26. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    27. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    28. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    29. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    30. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!