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Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm dünyaya örnek olacak kentsel dönüşüm projelerini Samsun’da hayata geçireceğiz” dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm dünyaya örnek olacak kentsel dönüşüm projelerini Samsun’da hayata geçireceğiz” dedi.


Başkan Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yetkililer ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Demir, Bakanlık yetkilileriyle Canik ve İlkadım ilçelerinde ’riskli bölge’ olarak tespit edilen Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu, Hastane, Kıran, Gaziosmanpaşa, Soğuksu ve Kuzey Yıldızı mahalleri için projelendirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını masaya yatırdı.



“Türkiye’de yapılamayanı yapacağız”


Samsun’un çarpık yapılaşmadan kurtulması, estetik bir şehir olması için Bakanlık ile organize bir şekilde çalışacaklarını belirten Başkan Demir, “Bakanlığımızın müthiş enerjisini ve deneyimini yanımıza alarak Türkiye’de yapılmayanı yapacağız. Tüm dünyaya örnek olacak kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceğiz. Öncelikli olarak riskli bölgelerden başlayacağımız çalışmalar ile yatay mimariyi artırarak mahalle kültürünü tekrar canlandıracağız” dedi.



“Samsunlular kentsel dönüşüme hazır”


Dönüşüm yapılacak mahallelerde vatandaşların projeleri dört gözle beklediğini ifade eden Başkan Demir, “Söz konusu mahallelerimizde yıllardır süre gelen problemlerden dolayı vatandaşlarımız kentsel dönüşüme hazır. Biz de onların haklarını, hukuklarını koruyarak,mağduriyete meyil vermeden bu projeleri hayata geçireceğiz. Şehrimizin silüetini değiştirecek bir çalışmaya imza atacağız. Projelerimiz hayata geçmeye başladığında Bakanımız Murat Kurum beyi de davet ederek bu önemli çalışmayı tüm Türkiye’ye duyuracağımız bir tanıtım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.


Toplantıya, ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak da katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
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