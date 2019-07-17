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Başkan Demir: “Dere yataklarındaki 300 konut kaldırılacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kamuoyuna açıkladığı Eylem Planı’nı uygulamaya kararlı olduklarını belirterek, "Bu kapsamda dere yataklarında bulunan 300’e yakın ev kaldırılacak" dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
Başkan Demir: “Dere yataklarındaki 300 konut kaldırılacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kamuoyuna açıkladığı Eylem Planı’nı uygulamaya kararlı olduklarını belirterek, "Bu kapsamda dere yataklarında bulunan 300’e yakın ev kaldırılacak" dedi.


Geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ederek Samsun’da planlanan ’kentsel dönüşüm’ ile ilgili istişarelerde bulunan, ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Trabzon’da 12 Temmuz’da gerçekleştirilen ve Bakan Murat Kurum’un Türkiye’nin tamamında uygulanacak Eylem Planı’nı açıkladığı toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız tarafından açıklanan Eylem Planı kapsamında dere yataklarında bulunan 300’e yakın ev kaldırılarak uygun yerlere taşınacak" açıklamasında bulundu.


Başkan Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Samsun için Kentsel Dönüşüm ve Karadeniz Bölgesi için Eylem Planı ile ilgili bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Samsun’a gelen 10 kişilik teknik ekiple çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Demir, Canik ve İlkadım ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Kentsel dönüşüm için yol haritası


Her 2 ilçenin bütün mahallelerinde kentsel dönüşüm ihtiyacının söz konusu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız, seçimden önce Samsun’a gelmişti. Orada da açıklamalarda bulunmuştu. Biz hemen akabinde teknik kadromuz, İlkadım ve Canik Belediyelerimizle istişare halinde bir çalışma yürüttük. Hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz pazartesi günü Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından 10 kişilik bir ekiple perşembe ve cuma günü burada güzel çalışmalar yapıldı. Kentsel dönüşüm olması gereken alanlar da dahil bütün Samsun’u gezdiler. Teknik çalışmaların üzerine bir çalışma yapıldı ve bir yol haritası belirlendi" diye konuştu.



Vatandaşlara TOKİ aracılığıyla yeni yer


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Trabzon’da açıklanan Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’na da değinen Başkan Mustafa Demir,"6 ili kapsayan çok önemli bir eylem planı Bakanımız tarafından Türkiye’ye duyurumdu. Planda, Samsun’daki dere yataklarında bulunan 300’e yakın taşınması gereken konut tespit ettik. Bununla ilgili çalışmaya başlıyoruz. TOKİ aracılığıyla bir yer tespiti yapılacak. Vatandaşlarımızın da uygun göreceği muhtemel yerlerde bir proje gerçekleştirilecek. İnsanlarımızı bu projeye dahil edeceğiz. 300’e yakın ev de bu dere yataklarından kaldırılmış olacak" şeklinde konuştu.



Çevre Bakanı’ndan tam destek


Başkan Mustafa Demir, "Sayın Bakanımız Murat Kurum, Samsun’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına çok büyük önem veriyor. Sayın Bakanımız bütün imkanlarıyla bu projeye destek veriyor ve birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
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