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Başkan Demir, Çevre Bakanı ile ‘kentsel dönüşüm’ü görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bakanlık yetkilileri haftaya Samsun’a geliyor.

09 Temmuz 2019 Salı 16:24
Başkan Demir, Çevre Bakanı ile ‘kentsel dönüşüm’ü görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bakanlık yetkilileri haftaya Samsun’a geliyor. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Samsun’u çarpık yapılaşmadan kurtaracağız" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek kentin ’kentsel dönüşüm’ ile ilgili projelerini değerlendirdi. Bakanlık yetkililerinin önümüzdeki hafta konuyla ilgili olarak Samsun’da olacaklarını söyleyen Başkan Demir, "Hazırladığımız kentsel dönüşüm projeleri ile Samsunumuzu çarpık yapılaşmadan kurtaracağız" diye konuştu.



Çevre Bakanlığında ’kentsel’ zirve


Başkan Mustafa Demir, bakanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projelerini sundu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Demir ve Bakan Kurum, projelerinin bir an önce uygulamaya konulması yönünde fikir birliğine vardı. Bakan Murat Kurum, tüm Samsunluların merakla beklediği kentsel dönüşüm ile ilgili olarak bakanlık yetkililerinin önümüzdeki hafta Samsun’u ziyaret etmesi yönünde gerekli talimatları verdi.



Bakanlık yetkilileri Samsun’a geliyor


Samsun’un merkez 2 büyük ilçesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağını açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Bakanlık’tan gelecek yetkililer ile Samsun Büyükşehirin konuyla ilgili yetkilileri bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütecek. Canik ve İlkadım ilçelerimizde başlatılacak çalışmalar ile Samsun’un çarpık yapılaşmadan kurtulmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Samsun’da yepyeni bir şehircilik hamlesi


Seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamalarda ’kentsel dönüşüm’, ’yatay mimari’ ve ’çarpık yapılaşmaya karşı mücadele’ konularına ayrı bir önem verdiğini hatırlatan Başkan Demir, "Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında ’bina bazlı kentsel dönüşü’mden ziyade ’alan bazlı kentsel dönüşüm’ü teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız" açıklamasında bulundu.



“Hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek”


Samsun il genelinde mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan ’yatay mimari’ uygulamasını hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Demir, "Seçim çalışmalarım boyunca ısrarla üzerinde durduğum konulardan birisi dikey yerine yatay yapılaşmanın önünün açılmasıydı. Özellikle dar alanda dikey yapılar yerine geniş alandaki yatay yapılar alt yapıyı rahatlatmakla kalmayacak, Samsun genelinde şehir kalitesi ve konforunu da artıracaktır. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak zorundayız. Bunu yaparken halkımızın hakkını, hukukunu koruyacağız. Hiçbir vatandaşımız kesinlikle mağdur edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:24
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