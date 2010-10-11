Başkan değişti, anlayış aynı

Birleşik Metal-İş sendikası, “Türk Metal’in başkanı değişti, yönetim anlayışı aynı” eleştirisi yapıyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işçilerini temsil eden sendikalar arasında 2010-2012 grup toplu iş sözleşmeleri başladı. Metal iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışan işçileri, Ergenekon davasının sanıklarından Mustafa Özbek’in uzun yıllar başkanlığını yaptığı Türk Metal İş Sendikası yürütüyor. İkinci ‘Ergenekon’ davası kapsamında yaklaşık 22 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta tahliye edilen Mustafa Özbek, sendikacılığı bıraktığını söyledi. Özbek’in tutuklanmasıyla birlikte Türk Metal’in başına hemşerisi Pevrul Kavlak getirilmişti. Pevrul Kavlak başkanlığındaki Türk Metal’in metal işçileri adına MESS ile yürütülen toplu iş görüşmelerinde metal işçilerini tatmin etmediği görülüyor.



“TÜRK METAL, SERMAYENİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR”



Görüşmelere katılan bir başka sendika olan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası, Türk Metal Sendikası’nın verdiği ücret teklifini geri çekmesini istedi. Birleşik Metal-İş Sendikası, Türk Metal’e yönelik şu suçlamada bulunuyor: “Düşük ücretlilere düşük zam, yüksek ücretlilere yüksek zam talep ediyorlar. İşçileri bölerek sermayenin elini güçlendiriyorlar. Düşük ücretlilere istedikleri zam yaklaşık 70 lira. Türk Metal Sendikası, metal işçilerinin ellerinden yakasını kurtarmak istiyorsa teklifini geri çekip revize etmek zorundadır.” Metal işçilerinin hak kayıplarının ve ekmeklerinin küçülmesinin sorumlusunun Türk Metal Sendikası olduğu ifade edilen Birleşik Metal Sendikası açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sendikalar toplu sözleşme sürecinin her aşamasında tekliflerini değiştirebilirler, buna hiçbir engel yoktur. Bu doğru bir adım olacaktır. Eğer eleştirilmekten korkuyorlar ise doğru yapanı kimse eleştirmez ama yanlışta ısrar ederlerse metal işçilerin ellerinden yakalarını kurtaramayacaklardır.” Türk Metal İş Sendikası, “metal işçilerinin ortak talebi”ne rağmen teklifini revize etmezken, Birleşik Metal-İş Sendikası geçtiğimiz hafta işverenlerle ilk tur görüşmelerine başladı. 5 Ekim’de yapılan 2010-2012 grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin madde müzakerelerine; Birleşik Metal İş sendikası genel sekreteri, şube başkanları, 14 iş yerinin temsilcileri ve TİS uzmanları katıldı. MESS merkez bürosunda yapılan toplantıda sendikanın bazı teklifleri aynen kabul edilirken, toplu iş görüşmesinin esas içeriğini oluşturan ücretler konusunun 19 Ekim 2010 tarihinde yapılacak toplantıda ele alınacağı duyuruldu. Birleşik Metal İş Sendikası, aynı iş kolunun çalışanları arasında giderek açılan ücret makasının kapatılması ve düşük ücretlilere yüksek zam alınması için en uygun zam yönteminin iyileştirme ve herkese eşit zam yapılması olduğunu savunuyor.



“TÜRK METAL’İN BAŞKANI DEĞİŞTİ, ANLAYIŞI AYNI”



Türk Metal ise düşük ücretliler ile yüksek ücretliler arasındaki bölünmeyi derinleştirerek, işçilerin sermaye karşısındaki mücadelesini kırmak görevini üstlendiğini teklifi ile bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca, MESS ortalaması olan 5,61 TL’de 85 liralık artış teklif ederek, toplu sözleşme pazarlığını daha ilk adımda en düşük noktasına kadar geriletti. Yönetimleri değişse de anlayışlarının değişmediği bir kez daha otaya çıktı.



TÜRK METAL ÜCRET UÇURUMUNU DERİNLEŞTİRİYOR MU?



İşkolunun en kalabalık sendikası olmakla övünen Türk Metal, bu problemi daha da derinleştiren bir teklif vermekle suçlanıyor. Birleşik Metal İş Sendikası, “Türk Metal-İş ücret makasının daha da açılmasına yol açacak olan yüzdeli artı maktu zam teklif etmiştir. Aynı şeklide bu zam yöntemi ile orta ve küçük işletmeleri büyük sermaye lehine daha yüksek miktarlarda zam ödemeye mahkum etmiştir” görüşünü savunuyor. Metal İşverenleri Sendikası’nın (MESS) resmi verilerine göre: 5,00 TL/saat’in atında ücret alanlar toplam çalışanların yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, metal iş kolunda temel problemlerden bir tanesi aynı işi yapanlar arasındaki ücret uçurumunun inanılmaz düzeyde açılmış olması olarak dikkat çekiyor. Türk Metal’in teklifinde istenilen ücret artışları net brüt ve çıplak giydirilmiş hali şöyle: ARŞİV NOTU: TABLOLAR GAZETEDEDİR.